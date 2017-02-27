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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 92629263926492659266>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 308
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Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Загалом:
- Велике будівництво переглянуть, поточні виплати на місяць-два пригальмують. Не будуть активно лізти в нові проекти.

Саме про це я і писав, якщо першу половину мосту гнали до відкриття ударними темпами (24/7), то з другою ніхто не поспішає
https://www.youtube.com/watch?v=oNpNC8N ... iedviediev
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:51

  Lion+ написав:
  Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією


2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
;



Какие 140 млрд.кубеметров газа в год.
На сколько я знаю, прокачка газа в ЕС сократилась до 40 млрд.кубометров в год.
Получается та же труба работает на треть и это уже не актив, а скорее пассив для экономики страны :idea:

Ту же картошку закупают периодически в Египте.
Подсолнечное масло дешевле уже в Польше купить.

там ПДВ на продукти харчування набагато менше
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:26

Со слов Олега Устенко Украина уже получила кредитные гарантии США на 1млрд.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:43

  flyman написав:
  Lion+ написав:
  Amat написав:Ділюся цікавою позитивною інформацією


2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
;



Какие 140 млрд.кубеметров газа в год.
На сколько я знаю, прокачка газа в ЕС сократилась до 40 млрд.кубометров в год.
Получается та же труба работает на треть и это уже не актив, а скорее пассив для экономики страны :idea:

Ту же картошку закупают периодически в Египте.
Подсолнечное масло дешевле уже в Польше купить.

там ПДВ на продукти харчування набагато менше

а в турції знизили ПДВ до 1%, чув?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:40

  Amat написав:..
Україна є промислово розвиненою країною:

1 місце в Європі з виробництва аміаку;
2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км);
3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання;
3-й найбільший експортер заліза в світі
4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі;
4-й найбільший у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі за експортом глини
4 місце у світі за експортом титану
8 місце у світі за експортом руд і концентратів;
9 місце у світі за експортом продукції ОПК;
10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн).
..

тут во многом устаревшие/неактуальные данные. Титан, например, ушел вместе с Армянском, ракеты, тихоходные турбины (раньше шло в Россию)и локаторы тоже мимо кассы. Экспорт ОПК вообще звучит смешно, себе не можем произвести, раньше тупо распродавали советское.
но все остальное, если повезет с "сырьевым суперциклом", будет весьма нелишним
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:40

28.20-28.30/28.40-28.50

как то пытаемся рвануть
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:49

  Amat написав:..
Україна є промислово розвиненою країною:

1 місце в Європі з виробництва аміаку;
2-е європейська та 4-та за величиною газопроводна система в світі (142,5 млрд кубометрів газопропускної потужності в ЄС);
3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3 місце в Європі та 11 у світі за довжиною залізничної мережі (21 700 км);
3 місце у світі (після США та Франції) за виробництвом локаторів та локаційного обладнання;
3-й найбільший експортер заліза в світі
4-й за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі;
4-й найбільший у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі за експортом глини
4 місце у світі за експортом титану
8 місце у світі за експортом руд і концентратів;
9 місце у світі за експортом продукції ОПК;
10-й за величиною виробник сталі в світі (32,4 млн тонн).
..

А я ще пам'ятаю такі листівки в 1991 році, коли ми повинні були стати другою Францією після розвалу совка :D Мабуть з французами в Україні тоді була проблема, бо не склалось щось.
Востаннє редагувалось d44 в Пон 21 лют, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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чик
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:52

  vitaliian написав:
  Цитрин написав:сколько можно нападать. Тем временем продукты за последнюю неделю еще на 6% подорожали. Интересно, это результат повышения курса доллара или наоборот курсу доллара еще предстоит снова вырасти?

Это как педали велосипеда, растет одно потом другое и вечное оправдание доллар же вырос...имхо цены растут потому что в 2019-2020 напечатали много денег, это вызвало инфляцию.


В страшному світі живете, панове...
Моторошному.
6% в тиждень -- це ж, якщо "тренд" не зламається, буде 26% за 4 тижні.
А за 51тиждень -- 1853%, або, простіше вже писати, що у 18.5разів.
А ще у вашому світі і долар теж, мабуть, дорожчає відповідним чином? Як на початку 90-х в Україні... :(
От, вже мало би бути 28*1.06=29.7₴? Беріть, це ще дешево. В кінці року при такій інфл. буде 28*18.5=518₴

Хоча, якщо сидіти у валюті -- то світ той цікавий, мабуть...
У фільмі "Галопом по Європах" показували, що за 10центів можна купити готель у столиці... А у вас що можна купити?

А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема...
Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є... Демотивує купувати долари. :) А особливо, якщо гривні треба будуть на витрати.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

КПК Китаю знову втрутилась в ринок ЗРС - вимагає скоротити рекордні запаси ЗРС у портах.
https://gmk.center/news/kitaj-obyazal-t ... znoj-rudy/
https://gmk.center/news/ceny-na-zhelezn ... i-na-17-5/
Ринок відповів зниженням цін.
Зображення
Ситуація зараз полягає в тому, що китайських портах на 90% лежить природна руда 54-62%, виробництво чавуну з якої вимагає більшої кількості коксу, аніж з концентратів або котунів. Ціни на коксівне вугілля та кокс зараз б'ють рекорди. Так що ці обсеження вдарять в першу чергу по виробництву незбагаченого ЗРС в Австралії.
Для гривні, це означає погіршення фундаменту, так як не буде рекордних виплат по податку на прибуток ГЗК у серпні 2022.
Але ціни на ЗРС все одно вистрілять вгору пізніше. Бо знову ж таки - ніхто з провідних компаній не вкладатиме в збільшення виробництва.
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