Украина ведет переговоры для получения специальных прав заимствований, выпущенных МВФ - Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью британскому Reuters рассказал о перспективах получения специальных прав заимствований (СПЗ) от иностранных партнеров, выпущенных Международным Валютным Фондом.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Мы обсуждаем со странами G7 и ЕС потенциальное создание сложного инструмента перераспределения СПЗ, ранее полученных этими странами для поддержания финансовой стабильности Украины», — прокомментировал Министр финансов.
Сергей Марченко отметил, что это лишь одна из ряда инициатив, направленных на стабилизацию экономики Украины в условиях обострения конфликта с Российской Федерацией.
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Министр добавил, что правительство Украины ожидает, что Конгресс США вскоре должен одобрить решение о предоставлении Украине суверенной кредитной гарантии на сумму до 1 млрд долларов США.
Кроме того, Министр финансов отметил, что Правительство надеется получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после одобрения этого решения Советом Е С (в целом объем программы составляет 1,2 млрд евро) и кредит от Канады в размере 500 млн канадских долларов в марте этого года. Украина также ведет переговоры с Японией относительно финансовой поддержки.
«Мы сможем получить необходимый объем заимствований для финансирования нашего дефицита и сохранения макрофинансовой стабильности», — сказал Министр финансов.
Цитрин написав:сколько можно нападать. Тем временем продукты за последнюю неделю еще на 6% подорожали. Интересно, это результат повышения курса доллара или наоборот курсу доллара еще предстоит снова вырасти?
Это как педали велосипеда, растет одно потом другое и вечное оправдание доллар же вырос...имхо цены растут потому что в 2019-2020 напечатали много денег, это вызвало инфляцию.
В страшному світі живете, панове... Моторошному. ... А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема... Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є...
Ми з вами дійсно в паралельних всесвітах живемо. Порівнюючи ціни за продукти харчування в супермаркетах Києва з відповідним періодом 2021 року я бачу дуже значну інфляцію споживчих цін. Багато чого подорожчало мінімум на 10..30% залежно від товару. Про причини можна дискутувати багато, але цінники на полицях такі як є незалежно від того що ми про це думаємо.
Паника из-за угрозы вторжения России обходится Украине в пять миллиардов долларов в месяц.
Украина теряет ежемесячно около 5 млрд долларов из-за ситуации с возможным вторжением России. Такие данные озвучил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 21 февраля.
"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, утраты в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, оказывает давление на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок около 1,5-2 млрд долларов", - сказал Шурма.
Он уточнил, что речь идет о ежемесячных потерях, начиная с января.