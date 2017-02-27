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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 308
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украина ведет переговоры для получения специальных прав заимствований, выпущенных МВФ - Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью британскому Reuters рассказал о перспективах получения специальных прав заимствований (СПЗ) от иностранных партнеров, выпущенных Международным Валютным Фондом.


Об этом сообщает Правительственный портал.

«Мы обсуждаем со странами G7 и ЕС потенциальное создание сложного инструмента перераспределения СПЗ, ранее полученных этими странами для поддержания финансовой стабильности Украины», — прокомментировал Министр финансов.

Сергей Марченко отметил, что это лишь одна из ряда инициатив, направленных на стабилизацию экономики Украины в условиях обострения конфликта с Российской Федерацией.

Читайте также: Украина ожидает транш МВФ на 700 млн долларов

Министр добавил, что правительство Украины ожидает, что Конгресс США вскоре должен одобрить решение о предоставлении Украине суверенной кредитной гарантии на сумму до 1 млрд долларов США.

Кроме того, Министр финансов отметил, что Правительство надеется получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после одобрения этого решения Советом Е С (в целом объем программы составляет 1,2 млрд евро) и кредит от Канады в размере 500 млн канадских долларов в марте этого года. Украина также ведет переговоры с Японией относительно финансовой поддержки.

«Мы сможем получить необходимый объем заимствований для финансирования нашего дефицита и сохранения макрофинансовой стабильности», — сказал Министр финансов.


https://news.finance.ua/ru/news/-/50904 ... vf-ministr
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банк 🦁 42/57
Щось курс не дуже хоче сповзати...
Правда, вже і ракетою теж не хоче летіти.

п.с.
Треба завтра купити три сотки $ і обвалити той ринок #нахрін :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-небудь слышно с полей? похоже НБУ стоит на /28,50 ?!
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:30

  Bobua написав:
  vitaliian написав:
  Цитрин написав:сколько можно нападать. Тем временем продукты за последнюю неделю еще на 6% подорожали. Интересно, это результат повышения курса доллара или наоборот курсу доллара еще предстоит снова вырасти?

Это как педали велосипеда, растет одно потом другое и вечное оправдание доллар же вырос...имхо цены растут потому что в 2019-2020 напечатали много денег, это вызвало инфляцию.


В страшному світі живете, панове...
Моторошному.
...
А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема...
Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є...

Ми з вами дійсно в паралельних всесвітах живемо. Порівнюючи ціни за продукти харчування в супермаркетах Києва з відповідним періодом 2021 року я бачу дуже значну інфляцію споживчих цін. Багато чого подорожчало мінімум на 10..30% залежно від товару. Про причини можна дискутувати багато, але цінники на полицях такі як є незалежно від того що ми про це думаємо.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:39

на сколько резервов хватит при таких раскладах?

Паника из-за угрозы вторжения России обходится Украине в пять миллиардов долларов в месяц.

Украина теряет ежемесячно около 5 млрд долларов из-за ситуации с возможным вторжением России. Такие данные озвучил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 21 февраля.

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, утраты в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, оказывает давление на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок около 1,5-2 млрд долларов", - сказал Шурма.

Он уточнил, что речь идет о ежемесячных потерях, начиная с января.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:46

Xenon , оно так не будет постоянно. Свыкаются с постоянной угрозой и живут обычной жизнью, не реагируя на "а завтра война".

Что скажут Ванги? Надо сегодня-завтра сбросить до 1 куе на расходы. Когда лучше? Будем сегодня-завтра расти?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:53

  Hotab написав:Xenon , оно так не будет постоянно. Свыкаются с постоянной угрозой и живут обычной жизнью, не реагируя на "а завтра война".

Что скажут Ванги? Надо сегодня-завтра сбросить до 1 куе на расходы. Когда лучше? Будем сегодня-завтра расти?

з такою сумою, ще чекаєте кращого моменту)))
laviva
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  laviva написав:з такою сумою, ще чекаєте кращого моменту)))

Я за 30 грн кешбека мышь в поле заганяю))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:56

  Hotab написав:Xenon , оно так не будет постоянно. Свыкаются с постоянной угрозой и живут обычной жизнью, не реагируя на "а завтра война".

Что скажут Ванги? Надо сегодня-завтра сбросить до 1 куе на расходы. Когда лучше? Будем сегодня-завтра расти?

имхо
эту всю неделю будем расти (до переговоров) - потому как на горизонте только 2 варианта - плохой и очень плохой
(война , или на очередных переговорах в Париже на сольют раше)
Востаннє редагувалось Xenon в Пон 21 лют, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:57

Hotab
правильно это по нашему... :D
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