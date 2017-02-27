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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9263926492659266

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 308
Гривня
12%
38
Долар
59%
183
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
27
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:03

  Hotab написав:Я за 30 грн кешбека мышь в поле заганяю))


А я за 3 грн)))
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:07

  Успіх написав:Банк 🦁 42/57
Щось курс не дуже хоче сповзати...
Правда, вже і ракетою теж не хоче летіти.

п.с.
Треба завтра купити три сотки $ і обвалити той ринок #нахрін :mrgreen:

Ты лучший! "сделай это, детка!" :mrgreen:

PS на Межбанке держится уверенно уровень /28,49-28,50. Слава Украине!
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:23

  Xenon написав:имхо
эту всю неделю будем расти (до переговоров) - потому как на горизонте только 2 варианта - плохой и очень плохой
(война , или на очередных переговорах в Париже на сольют раше)

Ставлю на третий вариент - переговоры пройдут успешно - договорятся продолжить переговоры.
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