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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 лют, 2022 11:03
Hotab написав:
Я за 30 грн кешбека мышь в поле заганяю))
А я за 3 грн)))
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:07
Успіх написав:
Банк 🦁 42/57
Щось курс не дуже хоче сповзати...
Правда, вже і ракетою теж не хоче летіти.
п.с.
Треба завтра купити три сотки $ і обвалити той ринок #нахрін
Ты лучший! "сделай это, детка!"
PS на Межбанке держится уверенно уровень /28,49-28,50. Слава Украине!
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:23
Xenon написав:
имхо
эту всю неделю будем расти (до переговоров) - потому как на горизонте только 2 варианта - плохой и очень плохой
(война , или на очередных переговорах в Париже на сольют раше)
Ставлю на третий вариент - переговоры пройдут успешно - договорятся продолжить переговоры.
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