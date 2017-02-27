Xenon написав:имхо эту всю неделю будем расти (до переговоров) - потому как на горизонте только 2 варианта - плохой и очень плохой (война , или на очередных переговорах в Париже на сольют раше)
Плохие варианты остались позади. Рост доллара выдыхается. Украине перестали давать в долг, что исторические позитивно складывается на будущих бюджетах. Олигархи сейчас под страхом потерять все активы не гребут из корыта.
Експорт зернових за неповних 7 місяців маркетингового року майже сягнув об'єму всього маркетингового року. При цьому значний об'єм експортної виручки потрапить на міжбанк у вівторок, так як сьогодні будуть підписані документи за відвантаження у вихідні, та й TOMом ніхто не поспішає працювати.
Bobua написав:А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема... Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є...
Ми з вами дійсно в паралельних всесвітах живемо. Порівнюючи ціни за продукти харчування в супермаркетах Києва з відповідним періодом 2021 року я бачу дуже значну інфляцію споживчих цін. Багато чого подорожчало мінімум на 10..30% залежно від товару. Про причини можна дискутувати багато, але цінники на полицях такі як є незалежно від того що ми про це думаємо.
Може він виключно яблуками харчується ? Це єдине що подешевшало.
Bobua написав:В страшному світі живете, панове... Моторошному. [інфляція!?] 6% в тиждень -- це ж, якщо "тренд" не зламається, буде 26% за 4 тижні. А за 51тиждень -- 1853%, або, простіше вже писати, що у 18.5разів. А ще у вашому світі і долар теж, мабуть, дорожчає відповідним чином? Як на початку 90-х в Україні... От, вже мало би бути 28*1.06=29.7₴? Беріть, це ще дешево. В кінці року при такій інфл. буде 28*18.5=518₴ ... А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема... Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є...
Ми з вами дійсно в паралельних всесвітах живемо. Порівнюючи ціни за продукти харчування в супермаркетах Києва з відповідним періодом 2021 року я бачу дуже значну інфляцію споживчих цін. Багато чого подорожчало мінімум на 10..30% залежно від товару. Про причини можна дискутувати багато, але цінники на полицях такі як є незалежно від того що ми про це думаємо.
І мені байдуже, що саме модно чи не модно купувати сьогодні. Мені помідори, огірки, яблука..., та й усе інше -- подобаються лише тоді, коли вони дешеві, коли їх виросло безліч, майже без втручання людини -- лише завдяки сонцю, дощами та решті Природи. А коли дорогі -- то нецікаві... Я своїми витратами підтримую виробників, що мають проблеми зі збутом, а не "хайперів", що хочуть за один місяць заробити на рік...
Але ще є курс! Якби інфляція була така страшна -- це би відображалось на курсі. Як у 14-15рр.:
2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів"). рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання 2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів 2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів
А так як нині -- це не те...
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 21 лют, 2022 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:В страшному світі живете, панове... Моторошному. 6% в тиждень -- це ж, якщо "тренд" не зламається, буде 26% за 4 тижні. А за 51тиждень -- 1853%, або, простіше вже писати, що у 18.5разів. А ще у вашому світі і долар теж, мабуть, дорожчає відповідним чином? Як на початку 90-х в Україні... От, вже мало би бути 28*1.06=29.7₴? Беріть, це ще дешево. В кінці року при такій інфл. буде 28*18.5=518₴ ... А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема... Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є...
Ми з вами дійсно в паралельних всесвітах живемо. Порівнюючи ціни за продукти харчування в супермаркетах Києва з відповідним періодом 2021 року я бачу дуже значну інфляцію споживчих цін. Багато чого подорожчало мінімум на 10..30% залежно від товару. Про причини можна дискутувати багато, але цінники на полицях такі як є незалежно від того що ми про це думаємо.
І мені байдуже, що саме модно чи не модно купувати сьогодні. Мені помідори, огірки, яблука..., та й усе інше -- подобаються лише тоді, коли вони дешеві, коли їх виросло безліч, майже без втручання людини -- лише завдяки сонцю, дощами та решті Природи. А коли дорогі -- то нецікаві... Я своїми витратами підтримую виробників, що мають проблеми зі збутом, а не "хайперів", що хочуть за один місяць заробити на рік...
Але ще є курс! Якби інфляція була така страшна -- це би відображалось на курсі. Як у 14-15рр.:
2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів"). рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання 2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів 2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів