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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9263926492659266

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 309
Гривня
12%
38
Долар
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Євро
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16
Інші валюти
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Крипта
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Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:23

  Xenon написав:имхо
эту всю неделю будем расти (до переговоров) - потому как на горизонте только 2 варианта - плохой и очень плохой
(война , или на очередных переговорах в Париже на сольют раше)

Ставлю на третий вариент - переговоры пройдут успешно - договорятся продолжить переговоры.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:42

На межбанке стоим.... НБУ ??
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:44

  Xenon написав:имхо
эту всю неделю будем расти (до переговоров) - потому как на горизонте только 2 варианта - плохой и очень плохой
(война , или на очередных переговорах в Париже на сольют раше)
Плохие варианты остались позади. Рост доллара выдыхается. Украине перестали давать в долг, что исторические позитивно складывается на будущих бюджетах. Олигархи сейчас под страхом потерять все активы не гребут из корыта.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:45

  asti написав:На межбанке стоим.... НБУ ??

да, выкупает самые дорогие покупки ("бьет по бидам")
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Експорт зернових за неповних 7 місяців маркетингового року майже сягнув об'єму всього маркетингового року.
При цьому значний об'єм експортної виручки потрапить на міжбанк у вівторок, так як сьогодні будуть підписані документи за відвантаження у вихідні, та й TOMом ніхто не поспішає працювати.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:08

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:17

  p_vovk74 написав:
  Bobua написав:А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема...
Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є...

Ми з вами дійсно в паралельних всесвітах живемо. Порівнюючи ціни за продукти харчування в супермаркетах Києва з відповідним періодом 2021 року я бачу дуже значну інфляцію споживчих цін. Багато чого подорожчало мінімум на 10..30% залежно від товару. Про причини можна дискутувати багато, але цінники на полицях такі як є незалежно від того що ми про це думаємо.

Може він виключно яблуками харчується ? Це єдине що подешевшало.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:26

  p_vovk74 написав:
  Bobua написав:В страшному світі живете, панове...
Моторошному.
[інфляція!?] 6% в тиждень -- це ж, якщо "тренд" не зламається, буде 26% за 4 тижні.
А за 51тиждень -- 1853%, або, простіше вже писати, що у 18.5разів.
А ще у вашому світі і долар теж, мабуть, дорожчає відповідним чином? Як на початку 90-х в Україні... :(
От, вже мало би бути 28*1.06=29.7₴? Беріть, це ще дешево. В кінці року при такій інфл. буде 28*18.5=518₴
...
А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема...
Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є...

Ми з вами дійсно в паралельних всесвітах живемо. Порівнюючи ціни за продукти харчування в супермаркетах Києва з відповідним періодом 2021 року я бачу дуже значну інфляцію споживчих цін. Багато чого подорожчало мінімум на 10..30% залежно від товару. Про причини можна дискутувати багато, але цінники на полицях такі як є незалежно від того що ми про це думаємо.


А мені ціни окремо взятих продуктів -- нецікаві. А порівнюю лише суму, і все нині добре: viewtopic.php?p=5366346#p5366346

І мені байдуже, що саме модно чи не модно купувати сьогодні.
Мені помідори, огірки, яблука..., та й усе інше -- подобаються лише тоді, коли вони дешеві, коли їх виросло безліч, майже без втручання людини -- лише завдяки сонцю, дощами та решті Природи. А коли дорогі -- то нецікаві...
Я своїми витратами підтримую виробників, що мають проблеми зі збутом, а не "хайперів", що хочуть за один місяць заробити на рік...


Але ще є курс!
Якби інфляція була така страшна -- це би відображалось на курсі. Як у 14-15рр.:
2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів").
рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання
2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів
2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів

А так як нині -- це не те...
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 21 лют, 2022 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:29

  Bobua написав:
  p_vovk74 написав:
  Bobua написав:В страшному світі живете, панове...
Моторошному.
6% в тиждень -- це ж, якщо "тренд" не зламається, буде 26% за 4 тижні.
А за 51тиждень -- 1853%, або, простіше вже писати, що у 18.5разів.
А ще у вашому світі і долар теж, мабуть, дорожчає відповідним чином? Як на початку 90-х в Україні... :(
От, вже мало би бути 28*1.06=29.7₴? Беріть, це ще дешево. В кінці року при такій інфл. буде 28*18.5=518₴
...
А от у моєму паралел.всесвіті, коли рахую витрати на їжу і порівнюю їх від початку року /// перший квартал 2021 -- інфляції нема...
Дефляція є. Малюсінька (0.3%), але є...

Ми з вами дійсно в паралельних всесвітах живемо. Порівнюючи ціни за продукти харчування в супермаркетах Києва з відповідним періодом 2021 року я бачу дуже значну інфляцію споживчих цін. Багато чого подорожчало мінімум на 10..30% залежно від товару. Про причини можна дискутувати багато, але цінники на полицях такі як є незалежно від того що ми про це думаємо.


А мені ціни окремо взятих продуктів -- нецікаві. А порівнюю лише суму, і все нині добре: viewtopic.php?p=5366346#p5366346

І мені байдуже, що саме модно чи не модно купувати сьогодні.
Мені помідори, огірки, яблука..., та й усе інше -- подобаються лише тоді, коли вони дешеві, коли їх виросло безліч, майже без втручання людини -- лише завдяки сонцю, дощами та решті Природи. А коли дорогі -- то нецікаві...
Я своїми витратами підтримую виробників, що мають проблеми зі збутом, а не "хайперів", що хочуть за один місяць заробити на рік...


Але ще є курс!
Якби інфляція була така страшна -- це би відображалось на курсі. Як у 14-15рр.:
2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сум" і "разів").
рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.: сум.зростання
2014 +15% (+15%сум) // 12.1% 1.121 разів
2015 +24% (+43%сум) // 48.7% 1.667 разів

А так як нині -- це не те...

ось де курс та інфляція
https://news.finance.ua/ua/news/-/508899/tsiny-na-vidpochynok-u-turechchyni-mozhut-rizko-zrosty-prychyny
93,5% КАРЛ!!!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:43

flyman



:mrgreen:
А у мене -- як було безплатно (або ж... -- навіть у плюсі, бо витрати менші, аніж у місті) за найкращий відпочинок у світі (похід у рідні гори), так і має бути. :)

Так, я не в "тренді", я не виводжу валюту з Україні, як всі "порєдні люди", я заважаю длару вирости, як він того заслуговує... Але що ж. Який вже є. Що тут зробиш? Треба приймати себе як є... :)
Bobua
 
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