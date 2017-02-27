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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 320
Гривня
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Євро
5%
16
Інші валюти
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Крипта
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Всього голосів : 320
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курсы по картам, продажа:

Альфа - 31.5
Приват - 31.15
Укрсиб - 32
Моно - 35
Аваль - 37

Однако (с)
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:28

  kyk написав:Курсы по картам, продажа:

Альфа - 31.5
Приват - 31.15
Укрсиб - 32
Моно - 35
Аваль - 37

Однако (с)

Эти цифры ни о чём, так как НБУ запретил банкам продажу валюты
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:29

  pesikot написав:
  kyk написав:Курсы по картам, продажа:

Альфа - 31.5
Приват - 31.15
Укрсиб - 32
Моно - 35
Аваль - 37

Однако (с)

Эти цифры ни о чём, так как НБУ запретил банкам продажу валюты


Они весьма о чем, если кто-то за границей и покупает с гривневой карты.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:32

БІС 29.25 99999
вчіться як треба - щоб не було спокуси займатись єрундистикою,
в час, коли гине народ України
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:40

  Успіх написав:
  flyman написав:панікьори окупували аптеки теж.
цікаво, потім будуть то все їсти і підтиратися, чи викинуть?
в ломбард черга 10+ чоловік... гулять так гулять!!!

В нас по 50-60чел черги в аптеки, хоч тих аптек купа на кожнім кроці!


А за чим стоять?
Невже бинти -- це нова валюта??
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:58

  Bobua написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:панікьори окупували аптеки теж.
цікаво, потім будуть то все їсти і підтиратися, чи викинуть?
в ломбард черга 10+ чоловік... гулять так гулять!!!

В нас по 50-60чел черги в аптеки, хоч тих аптек купа на кожнім кроці!


А за чим стоять?
Невже бинти -- це нова валюта??

Навіть не питав і не цікаво.
Представ що був здивований чергою в магазин товарів для тварин.
Що там підстилку беруть, чи хом"ячий орм, без поняття?
Таке враження, що поки смажений півень не клюнув, ніхто ні про ніякі запаси не думав.
Тре хоча б на три дні автономного життя: вода, їдло (яке можна без приготування на вогні споживати і не спортиться без холодильника), аптечка першої допомоги.
Що можна накупляти при хвилі паніки, без поняття.
Про це тре було думати давно, і готуватися та робити потрохи ротацію запасів: старіше з"їдати, свіжіше в схрон.

з.і.
рейсрупія 84 за $
євро 1.116
гривня хз.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 24 лют, 2022 14:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:01

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

«Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності»

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... ebi-armiyi?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03

Обмеження на безготівкові розрахунки відсутні, СЕП працює без перебоїв

https://bank.gov.ua/ua/news/all/obmejen ... i-vidsutni
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:05

  greenozon написав:Обмеження на безготівкові розрахунки відсутні, СЕП працює без перебоїв

https://bank.gov.ua/ua/news/all/obmejen ... i-vidsutni

могли би хоть по сотці баксів/євро на ніс відпускати.
неподобство і ганьба!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:06

Следующий лимит 200?

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