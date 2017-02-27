Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:20
Курсы по картам, продажа:
Альфа - 31.5 Приват - 31.15 Укрсиб - 32 Моно - 35 Аваль - 37 Однако (с)
kyk
Повідомлень: 949
З нами з: 24.01.12
Подякував: 155 раз.
Подякували: 150 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:28
kyk написав:
Курсы по картам, продажа:
Альфа - 31.5
Приват - 31.15
Укрсиб - 32
Моно - 35
Аваль - 37
Однако (с)
Эти цифры ни о чём, так как НБУ запретил банкам продажу валюты
pesikot
Повідомлень: 6572
З нами з: 31.08.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1197 раз.
Профіль
2
2
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:29
pesikot написав: kyk написав:
Курсы по картам, продажа:
Альфа - 31.5
Приват - 31.15
Укрсиб - 32
Моно - 35
Аваль - 37
Однако (с)
Эти цифры ни о чём, так как НБУ запретил банкам продажу валюты
Они весьма о чем, если кто-то за границей и покупает с гривневой карты.
kyk
Повідомлень: 949
З нами з: 24.01.12
Подякував: 155 раз.
Подякували: 150 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:32
БІС 29.25 99999
вчіться як треба - щоб не було спокуси займатись єрундистикою, в час, коли гине народ України
greenozon
Повідомлень: 12652
З нами з: 01.06.14
Подякував: 240 раз.
Подякували: 1094 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:40
Успіх написав: flyman написав:
панікьори окупували аптеки теж.
цікаво, потім будуть то все їсти і підтиратися, чи викинуть?
в ломбард черга 10+ чоловік... гулять так гулять!!!
В нас по 50-60чел черги в аптеки, хоч тих аптек купа на кожнім кроці!
А за чим стоять?
Невже бинти -- це нова валюта??
Bobua
Повідомлень: 986
З нами з: 24.08.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
3
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:58
Bobua написав: Успіх написав: flyman написав:
панікьори окупували аптеки теж.
цікаво, потім будуть то все їсти і підтиратися, чи викинуть?
в ломбард черга 10+ чоловік... гулять так гулять!!!
В нас по 50-60чел черги в аптеки, хоч тих аптек купа на кожнім кроці!
А за чим стоять?
Невже бинти -- це нова валюта??
Навіть не питав і не цікаво.
Представ що був здивований чергою в магазин товарів для тварин.
Що там підстилку беруть, чи хом"ячий орм, без поняття?
Таке враження, що поки смажений півень не клюнув, ніхто ні про ніякі запаси не думав.
Тре хоча б на три дні автономного життя: вода, їдло (яке можна без приготування на вогні споживати і не спортиться без холодильника), аптечка першої допомоги.
Що можна накупляти при хвилі паніки, без поняття.
Про це тре було думати давно, і готуватися та робити потрохи ротацію запасів: старіше з"їдати, свіжіше в схрон.
з.і.
рейсрупія 84 за $
євро 1.116
гривня хз.
Востаннє редагувалось
flyman
в Чет 24 лют, 2022 14:04, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Повідомлень: 28421
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2479 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:01
Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.
«Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності»
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... ebi-armiyi
?
greenozon
Повідомлень: 12652
З нами з: 01.06.14
Подякував: 240 раз.
Подякували: 1094 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:03
Обмеження на безготівкові розрахунки відсутні, СЕП працює без перебоїв
https://bank.gov.ua/ua/news/all/obmejen ... i-vidsutni
greenozon
Повідомлень: 12652
З нами з: 01.06.14
Подякував: 240 раз.
Подякували: 1094 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:05
могли би хоть по сотці баксів/євро на ніс відпускати.
неподобство і ганьба!
flyman
Повідомлень: 28421
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2479 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:06
vitaliian
Повідомлень: 10988
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1905 раз.
Подякували: 2733 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
30160
21009031
7970
20216949
1417
6363520
Вів 22 лют, 2022 21:00 Hotab