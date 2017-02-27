|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:11
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:16
flyman написав:
панікьори окупували аптеки теж.
цікаво, потім будуть то все їсти і підтиратися, чи викинуть?
в ломбард черга 10+ чоловік... гулять так гулять!!!
Що мене найбільш дивувало у подібні моменти - так це попит на туалетний папір.
Мабуть, це якійсь анахронізм.
"Смело, товарищи все по местам!"
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2467
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 806 раз.
- Подякували: 965 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:21
Навуходоносор написав:
Що мене найбільш дивувало у подібні моменти - так це попит на туалетний папір.
Мабуть, це якійсь анахронізм.
Это не анахронизм, а последствия прогресса.
Когда-то не парились и использовали газеты, а с ЖК экраном в туалет не пойдешь.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5393 раз.
- Подякували: 16244 раз.
-
- Профіль
-
40
20
28
2
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:24
vitaliian написав:
Это кешлесс
экономика.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5831
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 981 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30160
|21009091
|
|
|7970
|20217009
|
|
|1417
|6363520
|
Вів 22 лют, 2022 21:00
Hotab
|