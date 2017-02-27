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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 320
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Всього голосів : 320
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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  flyman написав:панікьори окупували аптеки теж.
цікаво, потім будуть то все їсти і підтиратися, чи викинуть?
в ломбард черга 10+ чоловік... гулять так гулять!!!

Що мене найбільш дивувало у подібні моменти - так це попит на туалетний папір.
Мабуть, це якійсь анахронізм.

"Смело, товарищи все по местам!"
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Навуходоносор написав:Що мене найбільш дивувало у подібні моменти - так це попит на туалетний папір.
Мабуть, це якійсь анахронізм.

Это не анахронизм, а последствия прогресса.
Когда-то не парились и использовали газеты, а с ЖК экраном в туалет не пойдешь.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:24

  vitaliian написав:Зображення

Это кешлесс экономика.
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