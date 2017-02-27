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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 лют, 2022 22:26
Yuri_61 написав: antikkristall написав:
В Харькове все затихло, часа полтора ничего не бахает...
по жилым кварталам Харькова были удары?
А вы что в Африке ? Не в Харькове ?
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холява
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:09
Yuri_61 написав: antikkristall написав:
В Харькове все затихло, часа полтора ничего не бахает...
по жилым кварталам Харькова были удары?
вроде нет, залетели пять снарядов в экопарк Фельдмана (он возле окружной, где идут бои), разорвали в клочья оленей. В Чугуеве жилые зацепило, ребенка убило.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:15
холява написав:
А вы что в Африке ? Не в Харькове ?
Так надайте ви інфу!
Розкажіть що було/чого завтра очікуєте/очкуєте?))
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:38
Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:43
kluychkooleg написав:
Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.
А вы говорите зависимость... А ещё я вспоминаю холяву и его мрачные прогнозы.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:44
kluychkooleg написав: Yuri_61 написав: antikkristall написав:
В Харькове все затихло, часа полтора ничего не бахает...
по жилым кварталам Харькова были удары?
вроде нет, залетели пять снарядов в экопарк Фельдмана (он возле окружной, где идут бои), разорвали в клочья оленей. В Чугуеве жилые зацепило, ребенка убило.
А обезьяны целы? Там уникальные маготы и мангобеи жили.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:32
К черту теорию вероятности, на весь Харьков был один олень и того убило) Сорри за чёрный юмор
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kwon
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 02:09
Всем привет. Не ждали?
Я прогнозировал курс по 50, а вы не верили? Скоро увидите. Вчера с Вашей в баню ходили, узнал много интересного..
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