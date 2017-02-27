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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:26

  Yuri_61 написав:
  antikkristall написав:В Харькове все затихло, часа полтора ничего не бахает...

по жилым кварталам Харькова были удары?


А вы что в Африке ? Не в Харькове ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:09

  Yuri_61 написав:
  antikkristall написав:В Харькове все затихло, часа полтора ничего не бахает...

по жилым кварталам Харькова были удары?


вроде нет, залетели пять снарядов в экопарк Фельдмана (он возле окружной, где идут бои), разорвали в клочья оленей. В Чугуеве жилые зацепило, ребенка убило.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:А вы что в Африке ? Не в Харькове ?

Так надайте ви інфу!
Розкажіть що було/чого завтра очікуєте/очкуєте?))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:38

Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:43

  kluychkooleg написав:Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.

А вы говорите зависимость... А ещё я вспоминаю холяву и его мрачные прогнозы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:44

  kluychkooleg написав:
  Yuri_61 написав:
  antikkristall написав:В Харькове все затихло, часа полтора ничего не бахает...

по жилым кварталам Харькова были удары?


вроде нет, залетели пять снарядов в экопарк Фельдмана (он возле окружной, где идут бои), разорвали в клочья оленей. В Чугуеве жилые зацепило, ребенка убило.

А обезьяны целы? Там уникальные маготы и мангобеи жили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:32

К черту теорию вероятности, на весь Харьков был один олень и того убило) Сорри за чёрный юмор
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 02:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем привет. Не ждали?
Я прогнозировал курс по 50, а вы не верили? Скоро увидите. Вчера с Вашей в баню ходили, узнал много интересного..
Kabanchik
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