RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9308930993109311>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 322
Гривня
14%
45
Долар
58%
187
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
19
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мне вот интересно, был ли сегодня мораторий на выплатам по ОВГЗ или таки выплатили 20 млрд?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11000
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2380 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 21:23

  Zebra написав:Мне вот интересно, был ли сегодня мораторий на выплатам по ОВГЗ или таки выплатили 20 млрд?
Их вчера выплатили.
Нерезы успели выскочить/)
asti
 
Повідомлень: 2606
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 21:39

  asti написав:
  Zebra написав:Мне вот интересно, был ли сегодня мораторий на выплатам по ОВГЗ или таки выплатили 20 млрд?
Их вчера выплатили.
Нерезы успели выскочить/)

Звідки інфа що вчора виплатили?
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 05.11.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 21:40

  5kopiyok написав:
  asti написав:
  Zebra написав:Мне вот интересно, был ли сегодня мораторий на выплатам по ОВГЗ или таки выплатили 20 млрд?
Их вчера выплатили.
Нерезы успели выскочить/)
Звідки інфа що вчора виплатили?
Ну вчера войны не было, был день погашения...
В чем вопрос?!
asti
 
Повідомлень: 2606
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

подтверждаю. купон пришел.
а что дальше? вряд ли будут платить по овгз и евробондам
Олежан
 
Повідомлень: 539
З нами з: 01.12.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:38

Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 30.12.19
Подякував: 65 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:43

  kluychkooleg написав:Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.

А вы говорите зависимость... А ещё я вспоминаю холяву и его мрачные прогнозы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11041
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1905 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 06:51

холява
муж одной из бывших в 60лет записался добровольцем...

Зображення
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6737
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5767 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:закрыты обменки

А где сейчас меняем, можно в л.с.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 489
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

есть же отдельная тема про войну Напад росії на Україну
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6737
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5767 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9308930993109311>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3015, 3016, 3017
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30167 21104309
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лют, 2022 12:05
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 20304657
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лют, 2022 00:01
uaprofi
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1417 6383737
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лют, 2022 21:00
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (849)
25.02.2022 12:34
Рынок ОВГЗ (2820)
25.02.2022 07:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.