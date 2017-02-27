Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 лют, 2022 21:12
Мне вот интересно, был ли сегодня мораторий на выплатам по ОВГЗ или таки выплатили 20 млрд?
Zebra
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Додано: Чет 24 лют, 2022 21:23
Zebra написав:
Мне вот интересно, был ли сегодня мораторий на выплатам по ОВГЗ или таки выплатили 20 млрд?
Их вчера выплатили.
Нерезы успели выскочить/)
asti
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Додано: Чет 24 лют, 2022 21:39
asti написав: Zebra написав:
Мне вот интересно, был ли сегодня мораторий на выплатам по ОВГЗ или таки выплатили 20 млрд?
Их вчера выплатили.
Нерезы успели выскочить/)
Звідки інфа що вчора виплатили?
5kopiyok
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Додано: Чет 24 лют, 2022 21:40
5kopiyok написав: asti написав: Zebra написав:
Мне вот интересно, был ли сегодня мораторий на выплатам по ОВГЗ или таки выплатили 20 млрд?
Их вчера выплатили.
Нерезы успели выскочить/)
Звідки інфа що вчора виплатили?
Ну вчера войны не было, был день погашения...
В чем вопрос?!
asti
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Додано: Чет 24 лют, 2022 21:46
подтверждаю. купон пришел.
а что дальше? вряд ли будут платить по овгз и евробондам
Олежан
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:38
Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.
kluychkooleg
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:43
kluychkooleg написав:
Пусть это прозвучит, как черный юмор, но единственный маленький плюс - во всем этом в том, что не надо ежедневно следить за колебаниями курса. Теперь понимаешь, насколько ничтожна вся эта погоня за прибылью. Есть вещи на тысячу порядков важнее.
А вы говорите зависимость... А ещё я вспоминаю холяву и его мрачные прогнозы.
vitaliian
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 06:51
холява
муж одной из бывших в 60лет записался добровольцем...
чик
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:30
Мизантрóп написав:
закрыты обменки
А где сейчас меняем, можно в л.с.
ВIВ
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:01
есть же отдельная тема про войну
Напад росії на Україну
чик
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