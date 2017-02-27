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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????
Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:08
Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:23
Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:25
Послушайте , или почитайте !
Вы оглянитесь вокруг ,
Кому нужна ваша помощь .
Помогите , подайте руку , поддержите .
Купите хлеб нуждающимся .Подскажите , направьте в бомбоубежища .
Не будьте наивными и бессердечными .
Прийдут не пощадят .
Хотя бы окружающим помогайте .
Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а шо делать?
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