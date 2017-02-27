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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9308930993109311

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 322
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Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:08

  Успіх написав:А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????
є продаж у Львові?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:23

  asti написав:
  Успіх написав:А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????
є продаж у Львові?


В ІФ обмінка була закрита вчора.
Дивно, бо могли би хоча би купувати валюту...?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:53

угу. і на увесь Франківськ одна обмінка. ))
опт працює.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:25

  Успіх написав:А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????


Послушайте , или почитайте !
Вы оглянитесь вокруг ,
Кому нужна ваша помощь .
Помогите , подайте руку , поддержите .
Купите хлеб нуждающимся .Подскажите , направьте в бомбоубежища .
Не будьте наивными и бессердечными .
Прийдут не пощадят .
Хотя бы окружающим помогайте .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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а шо делать?
чик
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