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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9312931393149315>

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
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Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:15

  Amat написав:Всем привет!
Я так и не понял - кто-то, какие-то «адовые» санкции ввёл или все наши «партнеры по НАТО» тупо заткнулись и помалкивают ?

Да бахнули кацапов так, что только перья полетели! США заблокировали корреспондентские счета всех главных банков РФ с общими активами свыше 1 триллиона долларов. Заодно запретили экспорт в РФ всех высоких технологий по нефтегазовой сфере. Европа ко всему прочему кроме точно такой же блокировки 70% всех активов на европейских корреспондентских счетах сократила в 2 раза закупки энергоносителей у России. Ну и паровозом Япония точно так же поставила блок на все операции с иеной. Итого РФ отлучили от всех платежей в долларах, евро, и иене. С сегодняшнего дня у россиян новый квест - сними свои деньги с депозита или карты. Всё арестовано, и банкам просто нечего выдавать! Рубли-то у них на балансах под валюту на зарубежных корреспондентских счетах. Там на полном серьезе рассматривают вопрос о конфискации всех вкладов в пользу государства. Типа мы все вместе должны страдать из-за этих санкций. Рядовые россияне конечно этому очень рады! :mrgreen:

Ну и сегодня "вишенка на торт": большой друг Китай отказался покупать у РФ нефть, причем по любой цене.

Ну как санкции, покатят?

А тем временем курс бакса по реальным обменам пошел вниз. Утром можно было купить на 2 гривны дороже. А после обеда резко пошли вниз. У народа прошел первый шок после начала войны? Скорее поверили, что никто Украину сливать не собирается.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:25

  edvardd написав:Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".


а Сбербанк в Україні де?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:37

  prodigy написав:
  edvardd написав:Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".


а Сбербанк в Україні де?

МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК - вони перейменувалися
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:53

  yuri_m написав:
  Amat написав:Всем привет!
Я так и не понял - кто-то, какие-то «адовые» санкции ввёл или все наши «партнеры по НАТО» тупо заткнулись и помалкивают ?

Да бахнули кацапов так, что только перья полетели! США заблокировали корреспондентские счета всех главных банков РФ с общими активами свыше 1 триллиона долларов. Заодно запретили экспорт в РФ всех высоких технологий по нефтегазовой сфере. Европа ко всему прочему кроме точно такой же блокировки 70% всех активов на европейских корреспондентских счетах сократила в 2 раза закупки энергоносителей у России. Ну и паровозом Япония точно так же поставила блок на все операции с иеной. Итого РФ отлучили от всех платежей в долларах, евро, и иене. С сегодняшнего дня у россиян новый квест - сними свои деньги с депозита или карты. Всё арестовано, и банкам просто нечего выдавать! Рубли-то у них на балансах под валюту на зарубежных корреспондентских счетах. Там на полном серьезе рассматривают вопрос о конфискации всех вкладов в пользу государства. Типа мы все вместе должны страдать из-за этих санкций. Рядовые россияне конечно этому очень рады! :mrgreen:

Ну и сегодня "вишенка на торт": большой друг Китай отказался покупать у РФ нефть, причем по любой цене.

Ну как санкции, покатят?

А тем временем курс бакса по реальным обменам пошел вниз. Утром можно было купить на 2 гривны дороже. А после обеда резко пошли вниз. У народа прошел первый шок после начала войны? Скорее поверили, что никто Украину сливать не собирается.


не понятно тогда чего сегодня акции у россов повыростали на +10...+60%
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:00

А могли б собі, під шумок, острови відтяпати)))

  yuri_m написав:Ну и сегодня "вишенка на торт": большой друг Китай отказался покупать у РФ нефть, причем по любой цене

А це точно?
А то я бачу, що той Китай, як вуж на сковороді - наче і не за них, але і не за нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:06

  Успіх написав:
  yuri_m написав:Ну и сегодня "вишенка на торт": большой друг Китай отказался покупать у РФ нефть, причем по любой цене

А це точно?
А то я бачу, що той Китай, як вуж на сковороді - наче і не за них, але і не за нас.

Китай не захотів бути ізгоєм.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд гривен путем поэтапного выпуска военных облигаций", - сказал он.

По словам премьера, также вводится дополнительно денежное обеспечение военных.


https://ukranews.com/news/836869-kabmin ... lrd-griven
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По теме: реальный курс на сегодня 29/32 на окраинах и в центре 29/33. ПОВы работают, валюта доступна к покупке в достаточных количествах.
В ПОВах движ есть, в основном сдают соточку на пропитание.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тому курс і вниз, що більшість здає...
Бо ті, хото вчора/сьогодні купував декілька котлет - вже зараз десь в Карпатах, або за кордоном, якщо їх пропустили за віком(60+)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:27

  flyman написав:
  Успіх написав:
  yuri_m написав:Ну и сегодня "вишенка на торт": большой друг Китай отказался покупать у РФ нефть, причем по любой цене

А це точно?
А то я бачу, що той Китай, як вуж на сковороді - наче і не за них, але і не за нас.

Китай не захотів бути ізгоєм.

не факт.
они "дипломатично" поддерживают рабсию, и синхронно начали "возврат Тайваня" (чтобы Запад не успевал реагировать и на рабсию, и на китай)
Скоро 10 де*** подойдут к нормальному, и скажут, что он де***
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