Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:15

Amat написав: Всем привет!

Я так и не понял - кто-то, какие-то «адовые» санкции ввёл или все наши «партнеры по НАТО» тупо заткнулись и помалкивают ? Всем привет!Я так и не понял - кто-то, какие-то «адовые» санкции ввёл или все наши «партнеры по НАТО» тупо заткнулись и помалкивают ?

Да бахнули кацапов так, что только перья полетели! США заблокировали корреспондентские счета всех главных банков РФ с общими активами свыше 1 триллиона долларов. Заодно запретили экспорт в РФ всех высоких технологий по нефтегазовой сфере. Европа ко всему прочему кроме точно такой же блокировки 70% всех активов на европейских корреспондентских счетах сократила в 2 раза закупки энергоносителей у России. Ну и паровозом Япония точно так же поставила блок на все операции с иеной. Итого РФ отлучили от всех платежей в долларах, евро, и иене. С сегодняшнего дня у россиян новый квест - сними свои деньги с депозита или карты. Всё арестовано, и банкам просто нечего выдавать! Рубли-то у них на балансах под валюту на зарубежных корреспондентских счетах. Там на полном серьезе рассматривают вопрос о конфискации всех вкладов в пользу государства. Типа мы все вместе должны страдать из-за этих санкций. Рядовые россияне конечно этому очень рады!Ну и сегодня "вишенка на торт": большой друг Китай отказался покупать у РФ нефть, причем по любой цене.Ну как санкции, покатят?А тем временем курс бакса по реальным обменам пошел вниз. Утром можно было купить на 2 гривны дороже. А после обеда резко пошли вниз. У народа прошел первый шок после начала войны? Скорее поверили, что никто Украину сливать не собирается.