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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:29
Santehnik написав:
По теме: реальный курс на сегодня 29/32 на окраинах и в центре 29/33. ПОВы работают, валюта доступна к покупке в достаточных количествах.
В ПОВах движ есть, в основном сдают соточку на пропитание.
Какой город?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:30
Вкладчик1234 написав: flyman написав: Успіх написав:
А це точно?
А то я бачу, що той Китай, як вуж на сковороді - наче і не за них, але і не за нас.
Китай не захотів бути ізгоєм.
не факт.
они "дипломатично" поддерживают рабсию, и синхронно начали "возврат Тайваня" (чтобы Запад не успевал реагировать и на рабсию, и на китай)
Китай одною рукою підштоввхує РФ, нашептуючи КНР і партія з вами.
А іншою відволікає США на РФ, щоб тим часом владнати свої справи, можливо із Тайванем.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:35
flyman написав:
Китай
Нехай вони тим часом трохи рашки відтяпаюиь собі)) - чого втрачати такий шанс?
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:40
asti написав:
Какой город?
Киев
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Santehnik
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:52
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:19
Успіх написав:
Тому курс і вниз, що більшість здає...
Бо ті, хото вчора/сьогодні купував декілька котлет - вже зараз десь в Карпатах, або за кордоном, якщо їх пропустили за віком(60+)
Где это он вниз то, на продажу только растет, уже 33 почти везде, на прием разве что немного вниз
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:24
Успіх написав:
А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????
а долярчика цікавить продати комусь із біженців свій недобудований смарт подорожче.
ПО темі сьогодні у Львові оффлай в обмінках можнабуло здати долар по 29,5 .
Готівка в банкоматах була. Банкомати готівкою наповнюютсья.
тех кого убивают войной - не убивают ковидом
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yama
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:41
yama написав: Успіх написав:
А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????
а долярчика цікавить продати комусь із біженців свій недобудований смарт подорожче.
ПО темі сьогодні у Львові оффлай в обмінках можнабуло здати долар по 29,5 .
Готівка в банкоматах була. Банкомати готівкою наповнюютсья.
Читай тут уважно!Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Знайшов там жирне слово - БЕЗКОШТОВНО?!
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Успіх
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