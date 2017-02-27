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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9312931393149315

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
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Євро
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Інші валюти
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:29

  Santehnik написав:По теме: реальный курс на сегодня 29/32 на окраинах и в центре 29/33. ПОВы работают, валюта доступна к покупке в достаточных количествах.
В ПОВах движ есть, в основном сдают соточку на пропитание.
Какой город?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:30

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:А це точно?
А то я бачу, що той Китай, як вуж на сковороді - наче і не за них, але і не за нас.

Китай не захотів бути ізгоєм.

не факт.
они "дипломатично" поддерживают рабсию, и синхронно начали "возврат Тайваня" (чтобы Запад не успевал реагировать и на рабсию, и на китай)

Китай одною рукою підштоввхує РФ, нашептуючи КНР і партія з вами.
А іншою відволікає США на РФ, щоб тим часом владнати свої справи, можливо із Тайванем.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Китай

Нехай вони тим часом трохи рашки відтяпаюиь собі)) - чого втрачати такий шанс?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Какой город?
Киев
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:52

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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:19

  Успіх написав:Тому курс і вниз, що більшість здає...
Бо ті, хото вчора/сьогодні купував декілька котлет - вже зараз десь в Карпатах, або за кордоном, якщо їх пропустили за віком(60+)

Где это он вниз то, на продажу только растет, уже 33 почти везде, на прием разве что немного вниз
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:24

  Успіх написав:А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????

а долярчика цікавить продати комусь із біженців свій недобудований смарт подорожче.
ПО темі сьогодні у Львові оффлай в обмінках можнабуло здати долар по 29,5 .
Готівка в банкоматах була. Банкомати готівкою наповнюютсья.
тех кого убивают войной - не убивают ковидом
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:41

  yama написав:
  Успіх написав:А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????

а долярчика цікавить продати комусь із біженців свій недобудований смарт подорожче.
ПО темі сьогодні у Львові оффлай в обмінках можнабуло здати долар по 29,5 .
Готівка в банкоматах була. Банкомати готівкою наповнюютсья.

Читай тут уважно!
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Знайшов там жирне слово - БЕЗКОШТОВНО?!
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