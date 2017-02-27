Успіх написав:А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????
а долярчика цікавить продати комусь із біженців свій недобудований смарт подорожче. ПО темі сьогодні у Львові оффлай в обмінках можнабуло здати долар по 29,5 . Готівка в банкоматах була. Банкомати готівкою наповнюютсья.
Успіх написав:А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????
а долярчика цікавить продати комусь із біженців свій недобудований смарт подорожче. ПО темі сьогодні у Львові оффлай в обмінках можнабуло здати долар по 29,5 . Готівка в банкоматах була. Банкомати готівкою наповнюютсья.
І правильно зробить, вони вже спочатку в Київ / Ірпінь втікли (за 8 років мову так і не вивчили), а знову, замість того, щоб дати по мордасам окупантам ще раз тікають, але вже до бандерівців на ЗУ. А бандерівці мають своє життя за їх спокій віддавати. Якось так виходить.
Поддержу тему, есть ли смысл эвакуироваться из центральной Украины на западную, во Львов, например? А если и Львов займут, что тогда, бежать в Польшу? Не очень хочется, если честно, но и под русскими ещё больше не хочется жить!
asti Эвакуироватся гражданским есть смысл из той территории, где ведутся /риск ведения боевых действий. А Львов... ну зачем он путлу, даже будучи шизофреником? Чтобы его войска стояли перед носом страны-члена НАТО и Европа реально напряглась (а не так сейчас, просто стубовані) ? Вряд ли, ему буфер нужен, что он и подтверждает своими действиями.
asti написав:Поддержу тему, есть ли смысл эвакуироваться из центральной Украины на западную, во Львов, например? А если и Львов займут, что тогда, бежать в Польшу? Не очень хочется, если честно, но и под русскими ещё больше не хочется жить!
вы думаете, что они тут сильно задержатся? нет в самом крайнем случае их ждет жесточайшая партизанская война до последнего, но до этого не дойдет, т.к. все закончится гораздо раньше
А в парашке тем временем подгорает. Санкции "неожиданно" стали больно. Самолеты надо вернуть, микросхем не дают, машины не ездят. Будут передвигаться на лошадях и убирать навоз с улиц. И при этом на полном серьезе обсуждают что бояре виноваты, а царь хороший. Там походу неизлечимая мутация в головах. Они все больны. https://youtu.be/BFmIPprKhbU
Oberon написав:asti Эвакуироватся гражданским есть смысл из той территории, где ведутся /риск ведения боевых действий. А Львов... ну зачем он путлу, даже будучи шизофреником? Чтобы его войска стояли перед носом страны-члена НАТО и Европа реально напряглась (а не так сейчас, просто стубовані) ? Вряд ли, ему буфер нужен, что он и подтверждает своими действиями.
ви не розумієте Львів - це кубло розсадник гніздо батьківщина "нацистів=бендерівців" який треба ... Я думаю мене залишили на десерт
Oberon написав:asti Эвакуироватся гражданским есть смысл из той территории, где ведутся /риск ведения боевых действий. А Львов... ну зачем он путлу, даже будучи шизофреником? Чтобы его войска стояли перед носом страны-члена НАТО и Европа реально напряглась (а не так сейчас, просто стубовані) ? Вряд ли, ему буфер нужен, что он и подтверждает своими действиями.
ви не розумієте Львів - це кубло розсадник гніздо батьківщина "нацистів=бендерівців" який треба ... Я думаю мене залишили на десерт
Это да, но если русские захватят например всю Украину кроме западной, они могут принудительно мобилизовать наших парней и погнать их на запад перед своими основными частями, как это сделали в ордло/)