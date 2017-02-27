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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9313931493159316

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
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Долар
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Євро
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Інші валюти
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Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:38

  Успіх написав:
  yama написав:
  Успіх написав:А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????

а долярчика цікавить продати комусь із біженців свій недобудований смарт подорожче.
ПО темі сьогодні у Львові оффлай в обмінках можнабуло здати долар по 29,5 .
Готівка в банкоматах була. Банкомати готівкою наповнюютсья.

Читай тут уважно!
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Знайшов там жирне слово - БЕЗКОШТОВНО?!

Народ, ну реально, понятно что сейчас все на взводе, давайте хоть на форуме не подъе...ть друг друга!
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:46

холява
Дякую!
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:55

Українські воїни - найкращі!

Думаю, сьогодні вирішальна/переламна ніч і завтра ще, може, день....

Ми - переможемо!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:03

  yama написав:
  Успіх написав:А що - тут ще когось цікавить курс долара в теперішній час????

а долярчика цікавить продати комусь із біженців свій недобудований смарт подорожче.
ПО темі сьогодні у Львові оффлай в обмінках можнабуло здати долар по 29,5 .
Готівка в банкоматах була. Банкомати готівкою наповнюютсья.

І правильно зробить, вони вже спочатку в Київ / Ірпінь втікли (за 8 років мову так і не вивчили), а знову, замість того, щоб дати по мордасам окупантам ще раз тікають, але вже до бандерівців на ЗУ.
А бандерівці мають своє життя за їх спокій віддавати. Якось так виходить.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:24

Поддержу тему, есть ли смысл эвакуироваться из центральной Украины на западную, во Львов, например? А если и Львов займут, что тогда, бежать в Польшу? Не очень хочется, если честно, но и под русскими ещё больше не хочется жить!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:42

asti
Эвакуироватся гражданским есть смысл из той территории, где ведутся /риск ведения боевых действий. А Львов... ну зачем он путлу, даже будучи шизофреником? Чтобы его войска стояли перед носом страны-члена НАТО и Европа реально напряглась (а не так сейчас, просто стубовані) ? Вряд ли, ему буфер нужен, что он и подтверждает своими действиями.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 00:46

  asti написав:Поддержу тему, есть ли смысл эвакуироваться из центральной Украины на западную, во Львов, например? А если и Львов займут, что тогда, бежать в Польшу? Не очень хочется, если честно, но и под русскими ещё больше не хочется жить!


вы думаете, что они тут сильно задержатся?
нет
в самом крайнем случае их ждет жесточайшая партизанская война до последнего, но до этого не дойдет, т.к. все закончится гораздо раньше :!:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А в парашке тем временем подгорает. Санкции "неожиданно" стали больно. Самолеты надо вернуть, микросхем не дают, машины не ездят. Будут передвигаться на лошадях и убирать навоз с улиц. И при этом на полном серьезе обсуждают что бояре виноваты, а царь хороший. Там походу неизлечимая мутация в головах. Они все больны.
https://youtu.be/BFmIPprKhbU
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:39

  Oberon написав:asti
Эвакуироватся гражданским есть смысл из той территории, где ведутся /риск ведения боевых действий. А Львов... ну зачем он путлу, даже будучи шизофреником? Чтобы его войска стояли перед носом страны-члена НАТО и Европа реально напряглась (а не так сейчас, просто стубовані) ? Вряд ли, ему буфер нужен, что он и подтверждает своими действиями.
ви не розумієте Львів - це кубло розсадник гніздо батьківщина "нацистів=бендерівців" який треба ... Я думаю мене залишили на десерт :(
тех кого убивают войной - не убивают ковидом
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:39

  yama написав:
  Oberon написав:asti
Эвакуироватся гражданским есть смысл из той территории, где ведутся /риск ведения боевых действий. А Львов... ну зачем он путлу, даже будучи шизофреником? Чтобы его войска стояли перед носом страны-члена НАТО и Европа реально напряглась (а не так сейчас, просто стубовані) ? Вряд ли, ему буфер нужен, что он и подтверждает своими действиями.
ви не розумієте Львів - це кубло розсадник гніздо батьківщина "нацистів=бендерівців" який треба ... Я думаю мене залишили на десерт :(
Это да, но если русские захватят например всю Украину кроме западной, они могут принудительно мобилизовать наших парней и погнать их на запад перед своими основными частями, как это сделали в ордло/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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