Доброе утро всем !
Всем Здоровья и Терпения , Выдержки !
В Запорожье все нормально . Вчера вечером обьявили воздушную тревогу , но все прошло стороной .
Все четко организовано . Все убежища с светом и все знают куда идти .
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лют, 2022 06:57
Доброе утро всем !
Всем Здоровья и Терпения , Выдержки !
В Запорожье все нормально . Вчера вечером обьявили воздушную тревогу , но все прошло стороной .
Все четко организовано . Все убежища с светом и все знают куда идти .
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !
Додано: Суб 26 лют, 2022 07:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
однозначно. мы наконец оборвали связи с родной сестрой жены, с друзьями
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 26 лют, 2022 08:27
У вас 'брат' всё будет хорошо.По легенде должен быть ВЭД контракт с РФ на закупку оптики.Это мандат.В Козине все спокойно,мирная жизнь.Много пьющих.Перед Обуховом блок пост,с Киева бетонные блоки 8-кой тормозят движение.За городом спокойно,птички поют
Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.
Додано: Суб 26 лют, 2022 09:11
Мизантрóп
......мандат .пропуск ....... контракт ....
....Я когда то просил со мной не общаться .
"не брат ты мне "
Я здесь , я в военкомате ..... , я работаю
Додано: Суб 26 лют, 2022 09:30
Не все так однозначно. Знакомые москвичи пишут мне:
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Суб 26 лют, 2022 09:31
Ми - переможемо! Слава Україні!!!
Додано: Суб 26 лют, 2022 09:38
Ану не бздіти!
Записуйтесь в територіальну оборону, а не тримтіть під ковдрою!
Хоч своє місто/село тримайте під контролем і виловлюйте дизертирів!
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