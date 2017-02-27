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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9314931593169317

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
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46
Долар
58%
188
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
20
Нерухомість
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15
ОВДП
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9
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9%
28
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:57

Доброе утро всем !
Всем Здоровья и Терпения , Выдержки !
В Запорожье все нормально . Вчера вечером обьявили воздушную тревогу , но все прошло стороной .
Все четко организовано . Все убежища с светом и все знают куда идти .
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 07:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  upravdom написав:Они все больны.
однозначно. мы наконец оборвали связи с родной сестрой жены, с друзьями
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:27

  холява написав:Доброе утро всем !
Всем Здоровья и Терпения , Выдержки !
В Запорожье все нормально . Вчера вечером обьявили воздушную тревогу , но все прошло стороной .
Все четко организовано . Все убежища с светом и все знают куда идти .
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !

У вас 'брат' всё будет хорошо.По легенде должен быть ВЭД контракт с РФ на закупку оптики.Это мандат.В Козине все спокойно,мирная жизнь.Много пьющих.Перед Обуховом блок пост,с Киева бетонные блоки 8-кой тормозят движение.За городом спокойно,птички поют
Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:11

Мизантрóп
......мандат .пропуск ....... контракт ....

....Я когда то просил со мной не общаться .
"не брат ты мне "

Я здесь , я в военкомате ..... , я работаю
холява
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:30

  protefiks1959 написав:
  upravdom написав:Они все больны.
однозначно. мы наконец оборвали связи с родной сестрой жены, с друзьями

Не все так однозначно. Знакомые москвичи пишут мне:
...выражаю вам поддержку, держитесь и бейти путиноидов, мочите их
...Все демократические силы на вашей стороне..!
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:31

Ми - переможемо! Слава Україні!!!

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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:38

  asti написав:
  yama написав:
  Oberon написав:asti
Эвакуироватся гражданским есть смысл из той территории, где ведутся /риск ведения боевых действий. А Львов... ну зачем он путлу, даже будучи шизофреником? Чтобы его войска стояли перед носом страны-члена НАТО и Европа реально напряглась (а не так сейчас, просто стубовані) ? Вряд ли, ему буфер нужен, что он и подтверждает своими действиями.
ви не розумієте Львів - це кубло розсадник гніздо батьківщина "нацистів=бендерівців" який треба ... Я думаю мене залишили на десерт :(
Это да, но если русские захватят например всю Украину кроме западной, они могут принудительно мобилизовать наших парней и погнать их на запад перед своими основными частями, как это сделали в ордло/)

Ану не бздіти!
Записуйтесь в територіальну оборону, а не тримтіть під ковдрою!
Хоч своє місто/село тримайте під контролем і виловлюйте дизертирів!
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