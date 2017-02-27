холява
Дякую!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:46
холява
Дякую!
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Суб 26 лют, 2022 10:57
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 26 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 25 февраля, остается стабильным на уровне 29.25 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Курс евро не изменился и составил 33.17 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Курс рубля не изменился и составил 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 39.74 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 31.81 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.30 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:41
edvardd
З 26.2.22 чи таки з 23-24.2.22?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:45
Всей страной.Какой у вас курс? У нас договорной-товарно уже.холява по легенде имеет контракты в рублях там свой рассчет у них 'братьев'.
Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.
Додано: Суб 26 лют, 2022 14:35
Форумчане, что скажете, стоит брать сейчас доллар по 36 - 37...?
Осталась довоенная гривня//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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