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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9313931493159316

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
14%
46
Долар
58%
188
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
20
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:46

холява
Дякую!
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:57

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 26 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 25 февраля, остается стабильным на уровне 29.25 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Курс евро не изменился и составил 33.17 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Курс рубля не изменился и составил 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 39.74 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 31.81 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.30 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 26 февраля 2022 года.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:41

edvardd
З 26.2.22 чи таки з 23-24.2.22?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:45

  Starikan написав:холява
Дякую!

Всей страной.Какой у вас курс? У нас договорной-товарно уже.холява по легенде имеет контракты в рублях там свой рассчет у них 'братьев'.
Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:35

Форумчане, что скажете, стоит брать сейчас доллар по 36 - 37...?
Осталась довоенная гривня//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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  #<1 ... 9313931493159316
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