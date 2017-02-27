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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лют, 2022 16:05
Ятакдумаю, что там как и у нас, курс зафиксят и торги остановят... А вот нал...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
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Daralex
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Додано: Суб 26 лют, 2022 16:25
Курсом не интересовался. У меня не котлеты, чтобы переживать, да и бОльшая часть сбережений в уе. Немного не повезло - заказал на 24 остатки уев в Привате, накануне получил добро, и тут облом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Суб 26 лют, 2022 17:17
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 26 лют, 2022 17:36
Daralex За 1 рубль 150 грн. или 200 грн. или в морду.
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prost
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Додано: Суб 26 лют, 2022 17:42
prost написав:Daralex
За 1 рубль 150 грн. или 200 грн. или в морду.
может за 1 доллар всё-таки?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 26 лют, 2022 17:43
serg1974 написав:
36—37 ? Это сейчас такой чёрный курс ? Какой город ?
Кропивницкий. Купил немного по 35...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 26 лют, 2022 17:48
asti Нет. Написано всё верно.
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prost
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Додано: Суб 26 лют, 2022 17:57
Там, як купуєте валюту, то незабувайте і про підтримку армії
В банківських додатках все є в пару кліків.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 18:02
prost написав:asti
Нет. Написано всё верно.
Вы думаете гривна так упадет??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Hotab
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