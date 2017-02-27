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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9315931693179318>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
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Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ятакдумаю, что там как и у нас, курс зафиксят и торги остановят... А вот нал...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:25

Курсом не интересовался. У меня не котлеты, чтобы переживать, да и бОльшая часть сбережений в уе. Немного не повезло - заказал на 24 остатки уев в Привате, накануне получил добро, и тут облом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:50

)))
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/26/682819/
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:36

Daralex За 1 рубль 150 грн. или 200 грн. или в морду.
prost
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:42

  prost написав:Daralex За 1 рубль 150 грн. или 200 грн. или в морду.
может за 1 доллар всё-таки? ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:43

  serg1974 написав:36—37 ? Это сейчас такой чёрный курс ? Какой город ?
Кропивницкий. Купил немного по 35...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:48

asti Нет. Написано всё верно.
prost
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:57

Все буде Україна!

Там, як купуєте валюту, то незабувайте і про підтримку армії ;)
В банківських додатках все є в пару кліків.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:02

  prost написав:asti Нет. Написано всё верно.
Вы думаете гривна так упадет??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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