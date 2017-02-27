Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лют, 2022 18:15
asti Это в лучшем случае. Розданы, вами, стволы кому-попало. Теперь оглядывайтесь, выходя за хлебушком. И, конечно, проверяйте кондиционеры, а-то знаете, такая непонятная штука... К вам вернулся бумеранг, который 8 лет летал над Донбассом...
prost
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Додано: Суб 26 лют, 2022 18:20
prost написав:
Розданы, вами, стволы кому-попало.
это считаю безответственно, но оффтоп...
а шо делать?
чик
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Додано: Суб 26 лют, 2022 18:27
edvardd написав: Daralex написав:
А кацапов таки отключают от SWIFT... ))
ЗЫ. Какие прогнозы на курс фубля?)))
105, потом 125
за консерву кільки 250 гр
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Суб 26 лют, 2022 18:54
Фейк о сдаче в плен украинцев.
https://pbs.twimg.com/media/FMiSpEBXIAM ... name=small
Российские военные преступники стреляют ракетами по домам:
https://t.me/lentachold/44845
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