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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9315931693179318

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
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46
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Євро
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:15

asti Это в лучшем случае. Розданы, вами, стволы кому-попало. Теперь оглядывайтесь, выходя за хлебушком. И, конечно, проверяйте кондиционеры, а-то знаете, такая непонятная штука... К вам вернулся бумеранг, который 8 лет летал над Донбассом...
prost
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prost написав:Розданы, вами, стволы кому-попало.

это считаю безответственно, но оффтоп...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:27

  edvardd написав:
  Daralex написав:А кацапов таки отключают от SWIFT... ))

ЗЫ. Какие прогнозы на курс фубля?)))

105, потом 125

за консерву кільки 250 гр
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:54

Фейк о сдаче в плен украинцев. https://pbs.twimg.com/media/FMiSpEBXIAM ... name=small Российские военные преступники стреляют ракетами по домам: https://t.me/lentachold/44845
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