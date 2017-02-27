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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9316931793189319>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:27

  edvardd написав:
  Daralex написав:А кацапов таки отключают от SWIFT... ))

ЗЫ. Какие прогнозы на курс фубля?)))

105, потом 125

за консерву кільки 250 гр
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс USDT 30.48 UAH
Без комиссии за пополнение для украинцев.

Бинанс верит в гривну и в Украину больше, чем наши всратые обменки.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Суб 26 лют, 2022 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:24

Captain Obvious не подсвечивайте текст россиянина.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:31

Подскажите ,что по городам,по чем можно слиться?Днепр на кантэре 29.00-36.00 (на опт не звонил)

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:28

Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю! Шановні панове, де у Запоріжжі можливо продати $? По ринковому курсу? Дякую. Тільки перевірені контакти.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:31

Ринок

Відключення свіфту лише уповільнить платежі. Не таке це велике ж для раші.
Найжорсткіший інструмент санкції на даний момент від США, це включення в SDN-лист (так звані блокуючі санкції). Включення до цього списку забороняє взаємодію з тими, хто потрапив до списку, а також тягне за собою вторинні санкції до тих, хто взаємодіє з тим, хто потрапив до SDN-листу. Найжорсткіші санкції для економіки та фінансової системи РФ, які можуть запровадити США зараз, це включення до SDN-лист ЦБ РФ
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:38

Ринок у контексті

Багато питань щодо відключення РФ від SWIFT. Це дуже неприємно, але не смертельно. Платежі можна буде надсилати та приймати. Потрібен банк-кореспондент у юрисдикції, підключеній до SWIFT. Насправді сильно уповільняться платежі і з'являться додаткові витрати
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я правильно понял, что отключить россию от свифта мешает несогласие всего нескольких стран - Грузии, Германии и Китая?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:47

  knoppixx написав:Багато питань щодо відключення РФ від SWIFT. Це дуже неприємно, але не смертельно. Платежі можна буде надсилати та приймати. Потрібен банк-кореспондент у юрисдикції, підключеній до SWIFT. Насправді сильно уповільняться платежі і з'являться додаткові витрати

Оно-то да, но найдется ли такой банк? -- это же как здороваться за руку с прокаженным: может и пронесет, но есть шанс, что и сам "того" -- банк тоже под отключение попасть может...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:55

  kulishgazmagnat написав:Подскажите ,что по городам,по чем можно слиться?Днепр на кантэре 29.00-36.00 (на опт не звонил)

*Відправлено з Чату


Львів стабільно другий день
29-35
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