У нас більшість обмінок або не працюють або лише купують,
а ті що продають просять 37-38, ледве знайшов по 35...
Тому вирішив трохи прикупити, бо, як мені сказали, якщо Україна впаде гривня перетвориться на папір//)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:47
У нас більшість обмінок або не працюють або лише купують,
а ті що продають просять 37-38, ледве знайшов по 35...
Тому вирішив трохи прикупити, бо, як мені сказали, якщо Україна впаде гривня перетвориться на папір//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 26 лют, 2022 22:26
komp Ви напевно в грн?)Не ображайтесь,будьте спокійнішим)))
*Відправлено з Чату
|