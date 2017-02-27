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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9316931793189319

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
14%
46
Долар
58%
188
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
20
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:47

  greenozon написав:
  kulishgazmagnat написав:Подскажите ,что по городам,по чем можно слиться?Днепр на кантэре 29.00-36.00 (на опт не звонил)
Львів стабільно другий день
29-35
У нас більшість обмінок або не працюють або лише купують,
а ті що продають просять 37-38, ледве знайшов по 35...
Тому вирішив трохи прикупити, бо, як мені сказали, якщо Україна впаде гривня перетвориться на папір//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2617
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:19

asti - зникни дебіл!
komp
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:26

komp Ви напевно в грн?)Не ображайтесь,будьте спокійнішим)))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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