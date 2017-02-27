Німеччина -погодилась
Грузія - не знаю..але це мізер
Китай - зайвий раз не ризикне, адже в нього оборот з США в сотні разів більший ніж з педерацією
ПС
я по вуха в гривні...і не переживаю.
Сьогодні напевно перший раз за весь час ведення бізнесу оплатив контрагентам всі поставки , навіть ті , які міг не оплачувати ще 2 тижні...
За це обіцяють розблокувати товарні поставки вже з завтрішнього дня ( ті в кого орішки міцніші)
З іншого боку
24-02-2022 мені зрізали кредитних лімітів банки на 0,5 млн грн..
Станом на сьогодні відновили десь 100 000....
Так що висновок
Як ти до людей..так і люди до тебе...
ПС
ковідну тисячу всі працівники відправили на армійські рахунки...