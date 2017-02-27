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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9316931793189319

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
14%
46
Долар
58%
188
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
20
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:57

  buratinyo написав:я правильно понял, что отключить россию от свифта мешает несогласие всего нескольких стран - Грузии, Германии и Китая?
Німеччина -погодилась
Грузія - не знаю..але це мізер
Китай - зайвий раз не ризикне, адже в нього оборот з США в сотні разів більший ніж з педерацією

ПС
я по вуха в гривні...і не переживаю.
Сьогодні напевно перший раз за весь час ведення бізнесу оплатив контрагентам всі поставки , навіть ті , які міг не оплачувати ще 2 тижні...
За це обіцяють розблокувати товарні поставки вже з завтрішнього дня ( ті в кого орішки міцніші)
З іншого боку
24-02-2022 мені зрізали кредитних лімітів банки на 0,5 млн грн..
Станом на сьогодні відновили десь 100 000....

Так що висновок
Як ти до людей..так і люди до тебе...
ПС
ковідну тисячу всі працівники відправили на армійські рахунки...
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 26 лют, 2022 23:01, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:ледве знайшов по 35...
Тому вирішив трохи прикупити, бо, як мені сказали, якщо Україна впаде гривня перетвориться на

Я сьогодні був у воєнкоматі - то там по 30 можна купити ;)
Але треба мати з собою паспорт))
Тож - приїзджайте у найближчий воєнкомат! :)
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 04:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

wild.tomcat написав:
  flyman написав:деревяний 86+,
https://stooq.pl/q/?s=usdrub
біржа їхня в ауті, пробиває дно
https://ru.investing.com/indices/rtsi


якби це хоч якось призводило хоч до якихось протестних настроїв всередині раші. але буй там. ба більше, судячи по їх форумах і чатах, в масі своїй вони ще й вважають, що це хахли вінаватиє.
В привате курс 0,2 - 0,5. Обвалили почти в 2 раза. Было 0,36 до безглуздого самогубства.
Foridm
 
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