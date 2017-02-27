Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лют, 2022 22:57
asti написав:
ледве знайшов по 35...
Тому вирішив трохи прикупити, бо, як мені сказали, якщо Україна впаде гривня перетвориться на
Я сьогодні був у воєнкоматі - то там по 30 можна купити
Але треба мати з собою паспорт))
Тож - приїзджайте у найближчий воєнкомат!
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Додано: Нед 27 лют, 2022 04:22
wild.tomcat написав:
якби це хоч якось призводило хоч до якихось протестних настроїв всередині раші. але буй там. ба більше, судячи по їх форумах і чатах, в масі своїй вони ще й вважають, що це хахли вінаватиє.
В привате курс 0,2 - 0,5. Обвалили почти в 2 раза. Было 0,36 до безглуздого самогубства.
Foridm
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Додано: Нед 27 лют, 2022 07:35
Тут вчора побачив, що Київстар зробив таку фішку, що навіть, якщо 0 на рахунку - всеодно можна зателефонувати, принаймні на інші номери Київстару.
Не знаю, як на інші номери? Хтось ще це в себе може підтвердити?
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Додано: Нед 27 лют, 2022 08:09
Успіх написав:
Тут вчора побачив, що Київстар зробив таку фішку, що навіть, якщо 0 на рахунку - всеодно можна зателефонувати, принаймні на інші номери Київстару.
Не знаю, як на інші номери?
Хтось ще це в себе може підтвердити?
Так, це правда, і не тільки КС
https://zaxid.net/mobilni_operatori_doz ... m_n1536771
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greenozon
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