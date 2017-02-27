RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9316931793189319

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
14%
46
Долар
58%
188
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
20
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 04:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

wild.tomcat написав:
  flyman написав:деревяний 86+,
https://stooq.pl/q/?s=usdrub
біржа їхня в ауті, пробиває дно
https://ru.investing.com/indices/rtsi


якби це хоч якось призводило хоч до якихось протестних настроїв всередині раші. але буй там. ба більше, судячи по їх форумах і чатах, в масі своїй вони ще й вважають, що це хахли вінаватиє.
В привате курс 0,2 - 0,5. Обвалили почти в 2 раза. Было 0,36 до безглуздого самогубства.
Foridm
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 20.08.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:35

А в кого ще так?

Тут вчора побачив, що Київстар зробив таку фішку, що навіть, якщо 0 на рахунку - всеодно можна зателефонувати, принаймні на інші номери Київстару.
Не знаю, як на інші номери?

Хтось ще це в себе може підтвердити?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2969
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:09

  Успіх написав:Тут вчора побачив, що Київстар зробив таку фішку, що навіть, якщо 0 на рахунку - всеодно можна зателефонувати, принаймні на інші номери Київстару.
Не знаю, як на інші номери?

Хтось ще це в себе може підтвердити?


Так, це правда, і не тільки КС

https://zaxid.net/mobilni_operatori_doz ... m_n1536771
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12689
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю шановне панство! Запоріжжя,
Бабурка 27.00-36.00
Стометрівка анголенко 27.5-35.00
Де знайти адекватні курси? Потрібно на хліб сдати
knoppixx
 
Повідомлень: 409
З нами з: 19.02.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто знає, чи зараз можна і чи є комісія і яка, - переказати з картки Ідея банку на картку а-банки?
Бо з а-банки, то наче всі перекази тепер без комісії!
А в Ідеї як?
Дякую.
Хочу дружині перекинути
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2969
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:35

  Foridm написав:
wild.tomcat написав:
  flyman написав:деревяний 86+,
https://stooq.pl/q/?s=usdrub
біржа їхня в ауті, пробиває дно
https://ru.investing.com/indices/rtsi


якби це хоч якось призводило хоч до якихось протестних настроїв всередині раші. але буй там. ба більше, судячи по їх форумах і чатах, в масі своїй вони ще й вважають, що це хахли вінаватиє.
В привате курс 0,2 - 0,5. Обвалили почти в 2 раза. Было 0,36 до безглуздого самогубства.

Расейская еканоміка, іді нахуй
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10071
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2651 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:36

Сепарку Холяве скрепотному как сейчас? Знаем же.
Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6639
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9316931793189319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3017, 3018, 3019
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30181 21281383
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лют, 2022 12:02
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 20511642
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лют, 2022 00:01
uaprofi
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1417 6442683
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лют, 2022 21:00
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (546)
27.02.2022 10:34
Рынок ОВГЗ (2824)
27.02.2022 07:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.