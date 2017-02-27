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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9316931793189319

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
14%
46
Долар
58%
188
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
20
Нерухомість
5%
15
ОВДП
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9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:09

  Успіх написав:Тут вчора побачив, що Київстар зробив таку фішку, що навіть, якщо 0 на рахунку - всеодно можна зателефонувати, принаймні на інші номери Київстару.
Не знаю, як на інші номери?

Хтось ще це в себе може підтвердити?


Так, це правда, і не тільки КС

https://zaxid.net/mobilni_operatori_doz ... m_n1536771
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю шановне панство! Запоріжжя,
Бабурка 27.00-36.00
Стометрівка анголенко 27.5-35.00
Де знайти адекватні курси? Потрібно на хліб сдати
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто знає, чи зараз можна і чи є комісія і яка, - переказати з картки Ідея банку на картку а-банки?
Бо з а-банки, то наче всі перекази тепер без комісії!
А в Ідеї як?
Дякую.
Хочу дружині перекинути
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:35

  Foridm написав:
wild.tomcat написав:
  flyman написав:деревяний 86+,
https://stooq.pl/q/?s=usdrub
біржа їхня в ауті, пробиває дно
https://ru.investing.com/indices/rtsi


якби це хоч якось призводило хоч до якихось протестних настроїв всередині раші. але буй там. ба більше, судячи по їх форумах і чатах, в масі своїй вони ще й вважають, що це хахли вінаватиє.
В привате курс 0,2 - 0,5. Обвалили почти в 2 раза. Было 0,36 до безглуздого самогубства.

Расейская еканоміка, іді н..
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:43

Успіх
Якщо ви робите переказ зі сторонньої картки (у додатку АБАНК треба вводити не тільки номер, а і дату і CVV картки ІДЕЯ), то ІДЕЯ банк має прислати СМС чи повідомлення в додатку з кодом підтвердження і сумою. Якщо побачите що сума з комісією більша, то просто не вводите код підтвердження.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:30

  knoppixx написав:Вітаю шановне панство! Запоріжжя,
Бабурка 27.00-36.00
Стометрівка анголенко 27.5-35.00
Де знайти адекватні курси? Потрібно на хліб сдати


Онлайн: http://mustbe.ml/kurs/
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:52

  dimazah30 написав:Успіх
Якщо ви робите переказ зі сторонньої картки (у додатку АБАНК треба вводити не тільки номер, а і дату і CVV картки ІДЕЯ), то ІДЕЯ банк має прислати СМС чи повідомлення в додатку з кодом підтвердження і сумою. Якщо побачите що сума з комісією більша, то просто не вводите код підтвердження.

Дякую.
Я думав для перевірки перекинути спочатку "пробних" 10грн
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ринок Бабурки: 30 -33
нестача грн
knoppixx
 
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