Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лют, 2022 08:09
Успіх написав:
Тут вчора побачив, що Київстар зробив таку фішку, що навіть, якщо 0 на рахунку - всеодно можна зателефонувати, принаймні на інші номери Київстару.
Не знаю, як на інші номери?
Хтось ще це в себе може підтвердити?
Так, це правда, і не тільки КС
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greenozon
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Додано: Нед 27 лют, 2022 10:15
Вітаю шановне панство! Запоріжжя,
Бабурка 27.00-36.00 Стометрівка анголенко 27.5-35.00 Де знайти адекватні курси? Потрібно на хліб сдати
knoppixx
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Додано: Нед 27 лют, 2022 10:19
Хто знає, чи зараз можна і чи є комісія і яка, - переказати з картки Ідея банку на картку а-банки?
Бо з а-банки, то наче всі перекази тепер без комісії! А в Ідеї як? Дякую. Хочу дружині перекинути
Успіх
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Додано: Нед 27 лют, 2022 10:35
Foridm написав: wild.tomcat написав:
якби це хоч якось призводило хоч до якихось протестних настроїв всередині раші. але буй там. ба більше, судячи по їх форумах і чатах, в масі своїй вони ще й вважають, що це хахли вінаватиє.
В привате курс 0,2 - 0,5. Обвалили почти в 2 раза. Было 0,36 до безглуздого самогубства.
Расейская еканоміка, іді н..
alex10
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Додано: Нед 27 лют, 2022 11:43
Успіх Якщо ви робите переказ зі сторонньої картки (у додатку АБАНК треба вводити не тільки номер, а і дату і CVV картки ІДЕЯ), то ІДЕЯ банк має прислати СМС чи повідомлення в додатку з кодом підтвердження і сумою. Якщо побачите що сума з комісією більша, то просто не вводите код підтвердження.
dimazah30
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Додано: Нед 27 лют, 2022 12:30
knoppixx написав:
Вітаю шановне панство! Запоріжжя,
Бабурка 27.00-36.00
Стометрівка анголенко 27.5-35.00
Де знайти адекватні курси? Потрібно на хліб сдати
Онлайн:
http://mustbe.ml/kurs/
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
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Додано: Нед 27 лют, 2022 12:52
dimazah30 написав: Успіх
Якщо ви робите переказ зі сторонньої картки (у додатку АБАНК треба вводити не тільки номер, а і дату і CVV картки ІДЕЯ), то ІДЕЯ банк має прислати СМС чи повідомлення в додатку з кодом підтвердження і сумою. Якщо побачите що сума з комісією більша, то просто не вводите код підтвердження.
Дякую.
Я думав для перевірки перекинути спочатку "пробних" 10грн
Успіх
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:58
Ринок Бабурки: 30 -33
нестача грн
knoppixx
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