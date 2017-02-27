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Успіх Якщо ви робите переказ зі сторонньої картки (у додатку АБАНК треба вводити не тільки номер, а і дату і CVV картки ІДЕЯ), то ІДЕЯ банк має прислати СМС чи повідомлення в додатку з кодом підтвердження і сумою. Якщо побачите що сума з комісією більша, то просто не вводите код підтвердження.
dimazah30 написав:Успіх Якщо ви робите переказ зі сторонньої картки (у додатку АБАНК треба вводити не тільки номер, а і дату і CVV картки ІДЕЯ), то ІДЕЯ банк має прислати СМС чи повідомлення в додатку з кодом підтвердження і сумою. Якщо побачите що сума з комісією більша, то просто не вводите код підтвердження.
Дякую. Я думав для перевірки перекинути спочатку "пробних" 10грн