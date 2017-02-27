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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9317931893199320

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
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Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рахов, Закарпатье, сегодня днем:
28.0-35.0
спросил, сколько возьмут долларов - говорят сколько есть, столько и возьмем
В банкоматах пусто
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А какой смысл уточнять сколько они возьмут долларов по довоенным 28? Конечно безлимитно. Для них беспроигрышно
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://myfin.by/currency/russiaсанкции уже начинают действовать))) курс за 100
никто
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:23

  никто написав:https://myfin.by/currency/russiaсанкции уже начинают действовать))) курс за 100
за 115 http://www.finmarket.ru/currency/exchange/
и еще хорошо (аккуратненько так, с записочкой) повесился финдиректор гаспрома :mrgreen:
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 27 лют, 2022 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:27

  webserg написав:Во Львове доллар можно взять по 37.


а кто-то сейчас вообще покупает долляр (средними или крупными партиями), будь-то нал, будь-то безнал (ну кроме тех, кто уезжает) ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:33

  Alex2007 написав:
  webserg написав:Во Львове доллар можно взять по 37.


а кто-то сейчас вообще покупает долляр (средними или крупными партиями), будь-то нал, будь-то безнал (ну кроме тех, кто уезжает) ?
на востоке, в зоне боевых, его даже не продают, тока скупка - ждут с цветами рубль
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

одесса 29.65-31, на поскоте очереди в обменки, аптеки, банкоматы - приватовские пустые вообще. в сильпо рассчитался кредиткой привата, а наличку 100баков па 30 сдал знакомому валютчику с условием неразглашения, бо берут па 29.25...
а шо делать?
чик
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