Рахов, Закарпатье, сегодня днем:
28.0-35.0
спросил, сколько возьмут долларов - говорят сколько есть, столько и возьмем
В банкоматах пусто
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лют, 2022 18:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рахов, Закарпатье, сегодня днем:
28.0-35.0
спросил, сколько возьмут долларов - говорят сколько есть, столько и возьмем
В банкоматах пусто
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А какой смысл уточнять сколько они возьмут долларов по довоенным 28? Конечно безлимитно. Для них беспроигрышно
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:23
за 115
и еще хорошо (аккуратненько так, с записочкой) повесился финдиректор гаспрома
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 27 лют, 2022 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:27
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:33
на востоке, в зоне боевых, его даже не продают, тока скупка - ждут с цветами рубль
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
одесса 29.65-31, на поскоте очереди в обменки, аптеки, банкоматы - приватовские пустые вообще. в сильпо рассчитался кредиткой привата, а наличку 100баков па 30 сдал знакомому валютчику с условием неразглашения, бо берут па 29.25...
а шо делать?
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