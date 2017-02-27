Рахов, Закарпатье, сегодня днем:
28.0-35.0
спросил, сколько возьмут долларов - говорят сколько есть, столько и возьмем
В банкоматах пусто
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лют, 2022 18:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рахов, Закарпатье, сегодня днем:
28.0-35.0
спросил, сколько возьмут долларов - говорят сколько есть, столько и возьмем
В банкоматах пусто
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А какой смысл уточнять сколько они возьмут долларов по довоенным 28? Конечно безлимитно. Для них беспроигрышно
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:23
за 115
и еще хорошо (аккуратненько так, с записочкой) повесился финдиректор гаспрома
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 27 лют, 2022 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:27
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:33
на востоке, в зоне боевых, его даже не продают, тока скупка - ждут с цветами рубль
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
одесса 29.65-31, на поскоте очереди в обменки, аптеки, банкоматы - приватовские пустые вообще. в сильпо рассчитался кредиткой привата, а наличку 100баков па 30 сдал знакомому валютчику с условием неразглашения, бо берут па 29.25...
а шо делать?
Додано: Нед 27 лют, 2022 19:46
Alex2007
в обменках в обе стороны. видел, как выходят и с гришей и с баксами. с баксом один на улице совал в борсетку пару т.
а шо делать?
Додано: Нед 27 лют, 2022 20:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С нетерпением ждут открытия завтрашних торгов чтобы увидеть курс фубля.
Принимаются ставки.
Моя - от 160.
Руский - это в мире уже синоним чумы.
Додано: Нед 27 лют, 2022 20:37
завтра за руцкій рубль будуть бити по морді...
цікаво чи будуть обмінки-банки ще пропонувати його десь
НБУ до речі видав постанову про заборону ходження рубля і зайчиків
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