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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9318931993209321

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
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Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тинькофф вроде 192 фубля за доллар светит пока...
Если не фейк))

ЗЫ. Крайне неудобно скрины добавлять...

Райффайзен за доллар 90/150, за евро 100/167
Ничетак вилка, военная...

ЗЗЫ. Думаю, в Раше курс зафиксят, расчеты с зарубежными контрагентами запретят. Разве что, в Юанях...
Доллар/евро - вражеская валюта и т.п...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Daralex написав:Тинькофф вроде 192 фубля за доллар светит пока...
Если не фейк))


Искал на их сайте и поиском - не нашёл подтверждения. К сожалению.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 22:35

  Daralex написав:Тинькофф вроде 192 фубля за доллар светит пока...
Если не фейк))

ЗЫ. Крайне неудобно скрины добавлять...

Райффайзен за доллар 90/150, за евро 100/167
Ничетак вилка, военная...

ЗЗЫ. Думаю, в Раше курс зафиксят, расчеты с зарубежными контрагентами запретят. Разве что, в Юанях...
Доллар/евро - вражеская валюта и т.п...

якщо кому цікаво, що за поребриком:
коротко: поки нафта дорога, дерев"яний не сильно девальвує
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если деньги за нефть будут приходить в Рашу.
Нужно подавать иски во все страны-покупатели нефти и газа об аресте платежей как компенсации за вторжение.
Ну и, не спешить переоформлять Договора, в которых четко банки и номера счетов указаны...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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