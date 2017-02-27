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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лют, 2022 21:57
Тинькофф вроде 192 фубля за доллар светит пока...
Если не фейк))
ЗЫ. Крайне неудобно скрины добавлять...
Райффайзен за доллар 90/150, за евро 100/167
Ничетак вилка, военная...
ЗЗЫ. Думаю, в Раше курс зафиксят, расчеты с зарубежными контрагентами запретят. Разве что, в Юанях...
Доллар/евро - вражеская валюта и т.п...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
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Daralex
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Додано: Нед 27 лют, 2022 22:22
Daralex написав:Тинькофф вроде 192 фубля за доллар светит пока...
Если не фейк))
Искал на их сайте и поиском - не нашёл подтверждения. К сожалению.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 22:35
Daralex написав:
Тинькофф вроде 192 фубля за доллар светит пока...
Если не фейк))
ЗЫ. Крайне неудобно скрины добавлять...
Райффайзен за доллар 90/150, за евро 100/167
Ничетак вилка, военная...
ЗЗЫ. Думаю, в Раше курс зафиксят, расчеты с зарубежными контрагентами запретят. Разве что, в Юанях...
Доллар/евро - вражеская валюта и т.п...
якщо кому цікаво, що за поребриком:
коротко: поки нафта дорога, дерев"яний не сильно девальвує
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flyman
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Додано: Нед 27 лют, 2022 22:53
Если деньги за нефть будут приходить в Рашу.
Нужно подавать иски во все страны-покупатели нефти и газа об аресте платежей как компенсации за вторжение.
Ну и, не спешить переоформлять Договора, в которых четко банки и номера счетов указаны...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
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Daralex
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Додано: Нед 27 лют, 2022 23:23
Captain Obvious Их цб объявил о намерении зафиксировать курс на 150, но я надеюсь, что у него не выйдет
Дурень думкою багатіє
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