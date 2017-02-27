Додано: Нед 27 лют, 2022 21:57

Тинькофф вроде 192 фубля за доллар светит пока...

Если не фейк))



ЗЫ. Крайне неудобно скрины добавлять...



Райффайзен за доллар 90/150, за евро 100/167

Ничетак вилка, военная...



ЗЗЫ. Думаю, в Раше курс зафиксят, расчеты с зарубежными контрагентами запретят. Разве что, в Юанях...

Доллар/евро - вражеская валюта и т.п...

Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.