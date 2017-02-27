А яка була?greenozon написав:ЦБ підарашки прийняв екстренне рішення про підняття облікової ставки до
20%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 08:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А яка була?
Додано: Пон 28 лют, 2022 08:57
8.5%
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Додано: Пон 28 лют, 2022 09:09
Нефть почти сотка, газ в районе полторушки... интересно что будет с ценами на зерно и металлы
Кстати, в Харькове сейчас хлеб 40 грн.,батон 70 грн.
Востаннє редагувалось antikkristall в Пон 28 лют, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 20%, сообщается в телеграм-канале
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:14
Они еще запретили продажу российских ценных бумаг нерезидентами
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:31
Результаты интервенций
Хоть сейчас и не до валюты...
За первые 3 дня прошедшей недели 21-23.02.2022 НБУ продал на МБ $708.50 млн. Все выбором лучшей цены. По дням разбросать трудно, да уже и не важно.
За следующие 2 дня 24-25.02.2022 НБУ купил $288.00 млн. В період воєнного стану (згідно з п. 18 постанови Правління НБУ від 24.02.2022 №18, зі змінами)
Насколько я понимаю, т.к. остановлены все валютные операции, кроме продажи валюты клиентами, единственным покупателем выступает НБУ и выкупает по зафиксированному официальному курсу. Т.о. приведенная цифра - это обороты валютного рынка за 2 дня.
МКГ -
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5282089#p5282089
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:42
Це тільки на московській біржі на інші біржі у них впливу немає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:47
Кстати, даже в 2015-м у них максимум ставки был 17%.
Но радоваться нам сильно не стоит, лучше за "курсом хлеба" по Украине смотреть, буханка на местах уже вдвое подорожала.
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:48
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