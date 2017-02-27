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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
14%
46
Долар
58%
188
Євро
5%
16
Інші валюти
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3
Крипта
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Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 08:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:ЦБ підарашки прийняв екстренне рішення про підняття облікової ставки до
20%
А яка була?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 08:57

  Zochan написав:
greenozon написав:ЦБ підарашки прийняв екстренне рішення про підняття облікової ставки до
20%
А яка була?


8.5%
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:09

  flyman написав:
  Daralex написав:Тинькофф вроде 192 фубля за доллар светит пока...
Если не фейк))

ЗЫ. Крайне неудобно скрины добавлять...

Райффайзен за доллар 90/150, за евро 100/167
Ничетак вилка, военная...

ЗЗЫ. Думаю, в Раше курс зафиксят, расчеты с зарубежными контрагентами запретят. Разве что, в Юанях...
Доллар/евро - вражеская валюта и т.п...

якщо кому цікаво, що за поребриком:
коротко: поки нафта дорога, дерев"яний не сильно девальвує


Нефть почти сотка, газ в районе полторушки... интересно что будет с ценами на зерно и металлы
Кстати, в Харькове сейчас хлеб 40 грн.,батон 70 грн.
Востаннє редагувалось antikkristall в Пон 28 лют, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 20%, сообщается в телеграм-канале
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:14

  vitaliian написав:Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 20%, сообщается в телеграм-канале


Они еще запретили продажу российских ценных бумаг нерезидентами
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:31

Результаты интервенций

Хоть сейчас и не до валюты...

За первые 3 дня прошедшей недели 21-23.02.2022 НБУ продал на МБ $708.50 млн. Все выбором лучшей цены. По дням разбросать трудно, да уже и не важно.

За следующие 2 дня 24-25.02.2022 НБУ купил $288.00 млн. В період воєнного стану (згідно з п. 18 постанови Правління НБУ від 24.02.2022 №18, зі змінами)
Насколько я понимаю, т.к. остановлены все валютные операции, кроме продажи валюты клиентами, единственным покупателем выступает НБУ и выкупает по зафиксированному официальному курсу. Т.о. приведенная цифра - это обороты валютного рынка за 2 дня.
МКГ -
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5282089#p5282089
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:42

  antikkristall написав:
  vitaliian написав:Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 20%, сообщается в телеграм-канале


Они еще запретили продажу российских ценных бумаг нерезидентами

Це тільки на московській біржі на інші біржі у них впливу немає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://censor.net/ua/news/3319923/na_t ... vin_syagne
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:47

  greenozon написав:
  Zochan написав:
greenozon написав:ЦБ підарашки прийняв екстренне рішення про підняття облікової ставки до
20%
А яка була?


8.5%

Кстати, даже в 2015-м у них максимум ставки был 17%.
Но радоваться нам сильно не стоит, лучше за "курсом хлеба" по Украине смотреть, буханка на местах уже вдвое подорожала.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:48

  antikkristall написав:
  vitaliian написав:Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 20%, сообщается в телеграм-канале


Они еще запретили продажу российских ценных бумаг нерезидентами

Нех агрессоров финансировать было.
Zebra
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