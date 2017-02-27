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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 10:29
Дерево уже 200 на расии в москве
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:48
рашиский искандер летит в воздух:
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:50
О, запрацював міжбанк, який було зупинено минулого тижня.
А як щодо зняття готівкової валюти?
Поки що ще триває обмеження?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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