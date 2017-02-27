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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9320932193229323

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
14%
46
Долар
58%
188
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
20
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дерево уже 200 на расии в москве
никто
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:48

рашиский искандер летит в воздух:
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, запрацював міжбанк, який було зупинено минулого тижня.

А як щодо зняття готівкової валюти?
Поки що ще триває обмеження?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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