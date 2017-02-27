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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 10:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дерево уже 200 на расии в москве
Додано: Пон 28 лют, 2022 10:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
О, запрацював міжбанк, який було зупинено минулого тижня.
А як щодо зняття готівкової валюти?
Поки що ще триває обмеження?
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Додано: Пон 28 лют, 2022 13:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
овгз тоже торгуются?
Торгуємо криптовалютою безпечно. Binance: https://www.binance.com/ru/register?ref=M9XUI676 - рефельне посилання, повертае 20% комісії
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:38
все понимаю, но тут финансовый форум - максимум было 108.62, а сейчас 93.60
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 28 лют, 2022 14:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не розумію, що з курсом? Харків $ 29-32.
Запоріжжя бабурка 30-33.
Але рейхсрупія 200.
Наша гривня добре тримається
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