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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 10:29
Дерево уже 200 на расии в москве
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:48
рашиский искандер летит в воздух:
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Yuri_Z
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:50
О, запрацював міжбанк, який було зупинено минулого тижня.
А як щодо зняття готівкової валюти?
Поки що ще триває обмеження?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:53
военное положениедействует
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Додано: Пон 28 лют, 2022 13:54
овгз тоже торгуются?
Торгуємо криптовалютою безпечно. Binance: https://www.binance.com/ru/register?ref=M9XUI676 - рефельне посилання, повертае 20% комісії
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Олежан
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:38
никто написав:
Дерево уже 200 на расии в москве
все понимаю, но тут финансовый форум - максимум было 108.62, а сейчас 93.60
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:38
Я не розумію, що з курсом? Харків $ 29-32.
Запоріжжя бабурка 30-33.
Але рейхсрупія 200.
Наша гривня добре тримається
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knoppixx
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:01
https://stooq.pl/q/?s=usdrub
antikkristall написав: никто написав:
Дерево уже 200 на расии в москве
все понимаю, но тут финансовый форум - максимум было 108.62, а сейчас 93.60
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:08
edvardd написав: Bobua написав: knoppixx написав:
Вітаю шановне панство! Запоріжжя,
Бабурка 27.00-36.00
Стометрівка анголенко 27.5-35.00
Де знайти адекватні курси? Потрібно на хліб сдати
Онлайн: http://mustbe.ml/kurs/
Космос, Северокольцевая, напротив рынка
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edvardd
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:21
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