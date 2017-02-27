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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:24
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:24
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
135/3=45₴ -- не слабо
Особливо, коли приймають всього по 87/3=29₴
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Российские миллиардеры начали подозревать, что у них серьёзные проблемы. И даже стали публично говорить об этом. ))
В России наступил реальный экономический кризис, не сравнимый с 2014 годом.
Об этом написал российский бизнесмен Олег Дерипаска на своей странице в Telegram.
"Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) – это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет.
Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев", – написал он.
Дерипаска считает, что для выхода из кризиса нужны "реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек".
"Сейчас, как в 2014 году, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм", – добавил Дерипаска.
Отмечается, что у Дерипаски есть актив в Украине – Николаевский глиноземный завод.
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