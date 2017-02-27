RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9321932293239324

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 325
Гривня
14%
46
Долар
58%
188
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
20
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:24

RUSSIA DEBT SWAPS SIGNAL 65% CHANCE OF DEFAULT ON SANCTIONS
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12710
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:24

  никто написав:Дерево уже 200 на расии в москве

Почему не банят за фейки?
Зображення
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11104
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

135/3=45₴ -- не слабо :)
Особливо, коли приймають всього по 87/3=29₴
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 24.08.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Российские миллиардеры начали подозревать, что у них серьёзные проблемы. И даже стали публично говорить об этом. ))

В России наступил реальный экономический кризис, не сравнимый с 2014 годом.
Об этом написал российский бизнесмен Олег Дерипаска на своей странице в Telegram.
"Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) – это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет.
Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев", – написал он.
Дерипаска считает, что для выхода из кризиса нужны "реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек".
"Сейчас, как в 2014 году, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм", – добавил Дерипаска.

Отмечается, что у Дерипаски есть актив в Украине – Николаевский глиноземный завод.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11104
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9321932293239324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3018, 3019, 3020
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30190 21435196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 16:06
DmitryK
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 20679625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1418 6468942
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 10:16
yuri_m

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1623)
28.02.2022 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.