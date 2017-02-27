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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 326
Гривня
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46
Долар
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189
Євро
5%
16
Інші валюти
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:24

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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:24

  никто написав:Дерево уже 200 на расии в москве

Почему не банят за фейки?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

135/3=45₴ -- не слабо :)
Особливо, коли приймають всього по 87/3=29₴
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Российские миллиардеры начали подозревать, что у них серьёзные проблемы. И даже стали публично говорить об этом. ))

В России наступил реальный экономический кризис, не сравнимый с 2014 годом.
Об этом написал российский бизнесмен Олег Дерипаска на своей странице в Telegram.
"Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) – это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет.
Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев", – написал он.
Дерипаска считает, что для выхода из кризиса нужны "реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек".
"Сейчас, как в 2014 году, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм", – добавил Дерипаска.

Отмечается, что у Дерипаски есть актив в Украине – Николаевский глиноземный завод.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:06

  vitaliian написав:Российские миллиардеры начали подозревать, что у них серьёзные проблемы. И даже стали публично говорить об этом. ))

Отмечается, что у Дерипаски есть актив в Украине – Николаевский глиноземный завод.


Пока ещё есть
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Действительно, пора конфисковать у русни.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:23

Нацбанк Украины призывает западных коллег прекратить поставку валютных банкнот российским и белорусским банкам, следует из письма, с которым ознакомилось агентство Блумберг.
Украина надеется, что наши коллеги и партнеры помогут нам оказать дополнительное давление на Россию и Беларусь, отмечает в письме глава центробанка Кирилл Шевченко.
Другими словами:
русский рубль-иди на xyй!!!
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:12

  wild2006 написав:Действительно, пора конфисковать у русни.


Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:33

Сьогодны в Запоріжжі,на базарній,в одній хитрозробленій обмінці курс був такий
доллар 28/50, євро 30/50, паритет нарешті настав! :)
Фото зробити не встиг, посп ішав
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:44

  гуляйполе написав:Сьогодны в Запоріжжі,на базарній,в одній хитрозробленій обмінці курс був такий
доллар 28/50, євро 30/50, паритет нарешті настав! :)
Фото зробити не встиг, посп ішав

Бандеровский смузи им в кассу.
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
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