Додано: Пон 28 лют, 2022 15:54

Российские миллиардеры начали подозревать, что у них серьёзные проблемы. И даже стали публично говорить об этом. ))



В России наступил реальный экономический кризис, не сравнимый с 2014 годом.

Об этом написал российский бизнесмен Олег Дерипаска на своей странице в Telegram.

"Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) – это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет.

Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев", – написал он.

Дерипаска считает, что для выхода из кризиса нужны "реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек".

"Сейчас, как в 2014 году, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм", – добавил Дерипаска.



Отмечается, что у Дерипаски есть актив в Украине – Николаевский глиноземный завод.